Il Segreto/ Anticipazioni puntata 4 marzo: il Mesia è davvero sparito?

Il Segreto, anticipazioni puntata 4 marzo 2020

Andiamo a vedere le anticipazioni de Il Segreto per la puntata di oggi 4 marzo 2020. Saranno tutti intenti a cercare fra le macerie del monastero il corpo del Mesia, che però non si trova. La Castaneda è sempre più convinta che Fernando si sia rifugiato all’interno del monastero pochi attimi prima che lei, aiutandosi con un ramo trovato per terra che ha usato come bastone, sia riuscita a raggiungere ed azionare il detonatore. Questo finirà per convincere davvero tutti che il Mesia sia morto nell’esplosione. La Castaneda tornerà a stare con Francisca e Raimundo e farà pace con loro. Purtroppo però il mancato ritrovamento del corpo del Mesia, che sembrava impensierirla, sarà destinato ad impensierirla ancora di più. L’uomo infatti è riuscito a sfuggire alla deflagrazione e si prepara a tornare in paese per seminare ancora una lunga scia di sangue e distruzione.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti a Il Segreto. Avevamo lasciato Irene e Raimundo imprigionati dentro una capanna da Fernando. Il Mesia li aveva attirati lì quando ha scoperto che Severo, Carmelo e Francisca gli avevano teso una trappola per cercare di fermarlo nel suo piano diabolico di distruggere Puente Viejo, portato avanti con la complicità del sottosegretario Morales. Il piano del Mesia prevedeva che Severo, Carmelo e Mauricio sparassero sui due, dopo aver teso loro un tranello. Solo una fortunata intuizione di Donna Francisca ha impedito il triste epilogo. A quel punto Fernando vede il suo piano fallire miseramente e decide di riversare la sua rabbia contro Maria. Francisca e gli altri, una volta avuta l’assoluta certezza che dietro la mrte di Maria Elena e della povera Adela vi fosse proprio la mano di Fernando, si recano a La Habana per metterlo finalmente con le spalle al muro. Ma qui li attende una brutta sorpresa: Fernando è sparito, portando con se Maria e facendo perdere le loro tracce. Raimundo si mette quindi subito alla ricerca di indizi per poter scoprire prima possibile dove il Mesia ha condotto sua nipote e tutto sembra condurre verso un antico monastero abbandonato.

In realtà Fernando ha volutamente lasciato quegli indizi, per portare l’Ulloa e tutti i suoi nemici all’interno del monastero che lui stesso ha riempito di esplosivo. La sua idea è quella di liberarsi di tutti loro in un colpo solo, per poi poter avere la Castaneda solo per se. Maria sembra assistere impotente ai preparativi dell’uomo che un tempo ha amato, incapace di fermarlo in quel macabro piano che portarà alla morte di tutti i suoi amici. Poi d’improvviso sembra trovare una forza immensa e, riuscita a mettersi in piedi, muoverà alcuni passi incerti raggiungendo il detonatore e provocando l’esplosione quando all’interno del monastero vi è solo il Mesia. Come programmato lo stabile crolla completamente, ma a rimanerci sotto non sono Raimundo, Francisca, Carmelo, Severo ed Irene ma Fernando. Cosa accadrà adesso? Quale scenario si troveranno davanti tutti loro una volta giunti là? A svelarcelo sarà una nuova puntata de Il Segreto, in onda domani alle 16:35 come sempre su Canale 5.



