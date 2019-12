Il Segreto/ Anticipazioni puntata 5 dicembre: Antolina morirà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 DICEMBRE

Nella puntata che ci attende oggi, giovedì 5 dicembre, de Il Segreto, vedremo Antolina piuttosto contrariata dalla piega che sta prendendo il decorso dopo l’intervento di Elsa. La donna, dopo aver dichiarato di esser tornata a Puente Viejo proprio per poter restituire la somma sottratta prima di partire alla sua ex padrona, sembra adesso tramare qualcosa di tremendo contro di lei. Proprio nel momento in cui le analisi dicono che finalmente Elsa è davvero fuori pericolo. Quali pensieri turbano Antolina? Ma soprattutto, se davvero la donna ha fatto ritorno a Puente Viejo con il solo scopo di restituire i soldi che sapeva necessari per l’intervento di Elsa, perchè adesso sembra essere l’unica in paese a non gioire per la sua completa guarigione? Per sapere quale sarà la risposta a questa e a tante altre domande che animano gli eventi a Puente Viejo dovremmo attendere una nuova avvincente puntata, in onda domani come sempre su Canale 5.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, abbiamo assistito al tormento di Lola che, innamorata di Prudencio, non ha ancora avuto il coraggio di confessare all’uomo di essere in realtà la spia di Francisca. Per questo motivo è costretta a mentirgli ancora una volta per potersi recare dalla Montenegro. Francisca intanto sembra aver sbollito in parte la sua rabbia nei confronti di Raimundo e, dopo una chiacchierata con il marito che prova a spiegarle i motivi che lo hanno spinto ad affidare Maria alle cure di Fernando, la Montenegro si reca a fare una passeggiata. Non sa di essere nelle mire di Carmelo, che sembra solo aspettare l’occasione più propizia per prendersi la sua vendetta nei confronti della Montenegro per la morte della sua amata Adela. L’uomo non esita a puntare un’arma contro Francisca e a fare fuoco. La Montenegro riesce a salvarsi ma questo evento metterà in agitazione Raimundo. Il marito di Francisca decide infatti di avvisare Maria e Fernando di quanto accaduto, pensando che l’odio di Carmelo possa in realtà metterli tutti in pericolo. Maria decide così di allontanare i suoi figli da Puente Viejo. Isaac intanto è contento perchè Elsa ha superato brillantemente l’intervento. La donna ha infatti riaperto gli occhi e, anche se la degenza sarà ancora lunga e non sono ancora giunti i risultati degli ultimi analisi che sciolgano la prognosi, il decorso post operatorio sembra procedere nel migliore dei modi.





