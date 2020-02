Il Segreto/ Anticipazioni puntata 5 febbraio: Maria migliora, Fernando in crisi?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 FEBBRAIO

Stando alle indiscrezioni che giungono dagli spoiler spagnoli de Il Segreto, nelle nuove puntate potremo vedere gli abitanti di Puente Viejo ancora una volta riuniti per manifestar il loro dissenso contro l’apertura della nuova diga. Donna Francisca, preoccupata per le condizioni della figlioccia, si confiderà con Raimundo. Anche il Mesia vuole che la Castaneda rallenti le sedute di terapia, non perché potrebbero mettere a rischio la sua salute come ha fatto presente il dottor Zabaleta, ma perché i miglioramenti che inizia a vedere sembrano preoccuparlo. Nel corso della puntata avremo modo anche di vederlo fare una proposta del tutto inaspettatata a Dori Vilches. L’amore tra Elsa ed Isaac procede a gonfie vele, tanto che i due stanno seriamente pensando di allargare la famiglia. Il loro desiderio più grande è quello di poter tornare un giorno a Puente Viejo, anche se pure loro, come tutti gli abitanti ormai, temono che Puente Viejo sarà cancellato davvero definitivamente dalle cartine geografiche. Per sapere se il sogno di Elsa ed Isaac potrà avverarsi o se tutti dovranno soccombere ai piani del sottosegretario Morales non rimane che attendere un nuovo appuntamento con Il Segreto, che lo ricordiamo, va in onda ogni giorno su Canale 5.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella puntata di ieri de Il Segreto, abbiamo finalmente avuto modo di assistere al tentativo di Prudencio di porre fine all’influenza che la sua ex protettrice ha nei confronti di Lola. Sicuro che dietro questo nuovo allontanamento della donna che ama vi sia il desiderio di proteggerlo dalle ire di Francisca l’Ortega non esiterà a mettere in atto un piano ai limiti della legalità. Aiutato da Matias e Marcela cercherà di annullare il potere che la matrona di Puente Viejo esercita sulla donna che ama, ma sappiamo ormai bene che Francisca è un nemico davvero duro e l’Ortega si vedrà costretto a fare un passo indietro. Intanto Carmeo e Severo, supportati da Irene e Anacleto, continuano a svolgere le loro indagini sul Mesia e sul sottosegretario Morales. Sembrano infatti tutti fermamente convinti che dietro la costruzione della nuova diga vi sia un forte interesse personale del sottosegretario, così come sono convinti che Fernando non sia affatto cambiato come invece vorrebbe far credere. Francisca intanto, oltre a difendersi dall’attacco dell’Ortega, dovrà pure affrontare la situazione che le sta più a cuore, ovvero le condizioni di Maria. La Castaneda si trova infatti a La Habana in compagnia proprio di Fernando e dell’infermiera Dori Vilches. Nonostante il dottor Zabaleta l’abbia sconsigliata di proseguire con quei ritmi massacranti la terapia, diagnosticandole una forte infiammazione alla spina dorsale, Maria rimane ferma nella sua determinazione. Vuole riabbracciare quanto prima i suoi figli che si trovano in collegio e poter tornare ad essere per loro una madre normale. Il pensiero che la Castaneda possa davvero tornare a camminare con le sue gambe sembra però irritare il Mesia, tanto che quando la donna gli mostra i suoi piccoli miglioramenti lui appare tutt’altro che felice per lei.

