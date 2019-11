Il Segreto/ Anticipazioni puntata 5 novembre: esplode la bomba alla tenuta!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 NOVEMBRE

Nella prossima puntata della soap Il Segreto il matrimonio da troppo tempo rincorso finalmente può avere luogo. Maria acconsente a fare da testimone a Fernando mentre Raimundo Ulloa accompagnerà Maria Elena all’altare. L’ambiente è pacifico, le persone sono felici e il banchetto è davvero conviviale ma da un momento all’altro potrebbe succedere qualcosa che minerebbe l’allegria del giorno di festa. A quanto pare un’esplosione è dietro l’angolo con tutto quello che questo significa non solo di conseguenze ma anche di cause, chi è stato a mettere la bomba e chi sarà la vittima? Un nuovo capitolo della soap spagnola si aprirà oggi per tenerci compagnia per le prossime settimane tra indagini, rivelazioni e colpi di scena.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Oggi, martedì 5 novembre, alle 16.10 su Canale 5 tornano le vicende dei protagonisti della soap opera Il segreto. Prima di scoprire le anticipazioni della nuova puntata, rivediamo quanto successo ieri a Puente Viejo. In paese è arrivata Victoria Kent: la brillante avvocatessa nonché paladina del riscatto femminile tiene un discorso rivolto alle donne del paese, cui partecipa anche Consuelo. Victoria Kent insegna alle donne ad affrancarsi da tutti gli stereotipi e le vessazioni cui sono continuamente sottoposte e a considerare come “schiavitù” ogni eventuale abuso lavorativo. Elsa è tornata in libertà grazie all’intercessione e alle buone parole di Isaac. Consuelo si mostra visibilmente preoccupata dal comportamento di Elsa e teme che possa essere ammalata. Nel frattempo, Severo Santacruz è ancora visibilmente rancoroso verso Donna Francisca. L’uomo tenta in tutti i modi di sferrare il colpo definitivo alla Montenegro e intende sfruttare l’imminente matrimonio tra Fernando e Maria Elena per assassinarla. Irene Campuzano nota però il comportamento strano del marito e, notando la sua scomparsa dall’abitazione, si mette a cercarlo, temendo che possa compiere qualcosa di terribile. Severo, infatti, assolda alcuni uomini dei Molero per allestire un potente ordigno ad alta carica esplosiva. Donna Francisca è però conosciuta per la sua grande abilità di saper anticipare le mosse altrui e, astutamente, ordina a Mauricio di tenere sott’occhio Severo Santacruz, sentendosi evidentemente minacciata e in stato di pericolo. Maria rivela poi a suo nonno Raimundo di invidiare un po’ la felicità di Fernando, prossimo al matrimonio con Maria Elena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA