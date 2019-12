Il Segreto/ Anticipazioni puntata 6 dicembre: Antolina furiosa!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 DICEMBRE

Nella puntata in onda oggi de Il Segreto, la rabbia di Antolina per la guarigione di Elsa e l’avvertimento di Isaac di lasciare in pace l’amata sfocierà nel tentativo di dar fuoco alla casa dei due innamorati. Isaac infatti ha minacciato di morte la moglie dopo che questa ha riferito ad Elsa della morte di Adela. Come era prevedibile la donna, ancora debole per l’intervento al cuore, è rimasta davvero sconvolta dalla notizia. Isaac non immagina che Antolina stia progettando una vendetta così terribile. Raimundo intanto, per scongiurare una guerra tra la moglie, Carmelo e Severo, stringe un patto con Irene. Entrambi sospettano che vi sia Fernando dietro le ultime sciagure. L’uomo intanto progetta di trasferirsi a La Habana insieme a Maria e la notizia non rende Francisca felice. Intanto arriva in città il medico chiamato per un consulto. Il verdetto che aspetta Maria non è affatto promettente. Secondo il medico infatti, la donna non potrà camminare mai più. Maria ignora però che dietro vi sia ancora lo zampino di Fernando, che ha corrotto il dottore per toglierle ogni speranza. Come andrà a finire? Per saperlo non ci resta che attendere una nuova puntata de Il Segreto, in onda come sempre su Canale 5.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

I riflettori che si sono accesi oggi su Puente Viejo e su Il Segreto ci hanno permesso di vedere Elsa finalmente sveglia dopo l’intervento. La donna deve ancora rimanere però nella clinica in quanto la febbre alta sembra essere sintomo di un’infezione in corso. I medici appaiono un po’ preoccupati da questa temperatura, che potrebbe significare che Elsa non ha superato così bene l’intervento. Mentre aspettano i risultati delle analisi al fianco della donna c’è costantemente Isaac, che appare teso quanto lei. Finalmente arrivano anche i risultati che invece confermano l’ottimo esito dell’operazione. Elsa è completamente guarita e può finalmente lasciare la clinica. L’unica persona a non essere affatto contenta della guarigione di Elsa è Antolino. La donna, tornata a Puente Viejo per restituire quanto sottratto ad Elsa prima di partire, dopo aver fatto credere a tutti di essere disposta a fare il possibile per la guarigione della sua ex padrona, adesso sembra invece digerire male tutte le attenzioni che Isaac le riserva. La sua rabbia esplode durante una visita a Dolores, e nella conversazione con la donna arriverà ad augurare la morte ad Elsa. Intanto Mauricio parlando con Raimundo gli racconta tutto quello che ricorda dell’agguato subito da Francisca. L’uomo infatti, nel farle scudo con il suo corpo, è rimasto ferito e non è riuscito a vedere in faccia la persone che ha sparato. Le rivelazioni di Mauricio interessano anche Irene, la quale si reca a casa di Matias per sapere se l’uomo ricorda qualcosa. Appena appreso che invece Mauricio non è riuscito ad identificare l’attentatore Irene riferisce tutto al marito, il quale non può che esserne contento. Lola intanto cerca di convincere Prudencio a non concedere il prestito all’uomo appena giunto a Puente Viejo.

