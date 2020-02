Il Segreto/ Anticipazioni puntata 6 febbraio: Francisca in trappola?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 FEBBRAIO

Nelle nuove puntate de Il Segreto, nonostante sia tutto pronto, sembra che Prudencio e gli amici dovranno ancora una volta abbandonare i piani contro Donna Francisca. La matrona infatti continua a tenere Lola per i capelli e continuerà ad incombere sulla vita dei ragazzi. Anche se il vinaio è sicuro che la Montenegro sia la colpevole della sua rottura con la fidanzata, preferirà proteggere Lola piuttosto che metterla in un altro pericolo. Prudencio ha già in mente come muoversi: farà credere alla Montenegro di aver smesso di battersi per Lola, così attirerà Francisca in una trappola per poter liberare la sua amata. Intanto, Carmelo e Severo sono ancora all’opera per riuscire a impedire a Morales di creare il bacino idrico, anche se in modo diverso. Santacruz infatti organizzerà un comitato cittadino contro le decisioni di Garcia, non sapendo che l’amico sta correndo dei grossi rischi per il bene della cittadina.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Maria è decisa: vuole guarire e non intende frenarsi di fronte agli aghi e nelle ultime puntate de Il Segreto non ha fatto altro. L’infermiera però le fa presente che molti medici non sono in accordo con il trattamento sperimentale. Nonostante questo, Maria intende andare avanti e sfruttare ogni più piccola possibilità di guarigione e così la obbliga a procedere. La donna accetta, ma la prega di non dire nulla a Fernando. A La Casona, Francisca è ancora preoccupata per la figlioccia e continua a pensare le ultime parole della ragazza. Raimundo la tranquillizza, ma le ricorda anche che il problema della diga è ancora aperto. La Montenegro conferma il proprio appoggio per il progetto. Intanto, Isaac si prepara alla partenza e saluta Matias con enorme affetto, ringraziandolo per tutto ciò che ha fatto per lui. Nota però che l’amico ha uno sguardo scuro, ma Matias ha intenzione di affrontare i suoi problemi da solo. Marcela invece aiuta Lola a recuperare il cadavere nei boschi, ma la ragazza non si ricorda proprio il punto esatto in cui lo ha nascosto. Marcela ha un piano: sfruttare il camposanto per seppellire i resti e aspettare che il becchino ponga un’altra bara. poco dopo, Lola realizza che il posto in cui si trova il corpo è vicino e Marcela segnala il punto con alcune pietre. Quella sera, Isaac e Elsa discutono del loro futuro: il falegname immagina già che potranno vivere felici, formare la loro famiglia, crescere i figli che avranno. Alla locanda, Marcela riferisce a Matias di aver segnalato il punto in cui si trova il corpo del padre di Lola con delle pietre. Gli ha fatto persino una mappa, così troverà tutto in modo più semplice. Matias le ricorda che dovranno partire quella sera stessa da casa di Isaac, per evitare che gli uomini di Morales possano vederli. Consuelo li raggiunge poco dopo: una sua conoscente è appena morta, a causa di una brutta malattia. Il suo corpo verrà sepolto il mattino successivo. Marcela coglie al volo l’occasione e le chiede di badare alla figlia quella sera. Mentre Onesimo continua ad indossare il suo travestimento, Irene porta buone notizie a Carmelo: Anacleto confronterà la scrittura di Fernando con quella della lettera del sindaco di Belmonte. Carmelo sembra più sereno: presto risolveranno tutto. Irene però vuole conoscere il suo piano per avere il quadro della situazione. Il Sindaco tuttavia è deciso ad agire da solo: teme che il più piccolo errore possa complicare tutto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA