Il Segreto/ Anticipazioni puntata 6 giugno: Antolina Vs Elsa, atto finale?

Le cose non si mettono bene per i protagonisti de Il Segreto. La soap spagnola continua ad andare in onda nel pomeriggio di Canale 5 intorno alle 16.10 (almeno fino a quando il Grande Fratello 2019 non sarà finito) e tornerà nel prime time sabato sera in coppia con Una Vita su Rete 4. Ancora una volta al centro delle puntate e, in particolare, quella di oggi, ci saranno Severo e Antolina. Il primo è ancora a rischio e lui e la sua famiglia sono in balia di Molero e della sua voglia di vendicarsi. Le temperature sono destinate a salire nei prossimi giorni e non solo per via dell’uomo ma anche del figlio che creerà non poco scompiglio nel paese e nella locanda tanto da spingere Saul addirittura ad usare la pistola per sedare i suoi inciuci. Le cose finiranno male per loro? A Puente Viejo la morte è dietro l’angolo e visto che è stato Carmelo a consegnare a Saul l’arma da usare per proteggere Severo, le cose potranno solo peggiorare.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 5 GIUGNO: LE ACCUSE DI ANTOLINA AI DANNI DI ELSA

Dall’altro lato, Il Segreto, ci riserva ancora struggenti storie d’amore e rivali pronte a tutto per il proprio uomo. Questa volta il male ha il nome di Antolina che è ancora una volta pronta ad andare all’attacco di Elsa soprattutto adesso che Saul ha scoperto che si trova in una clinica psichiatrica. Nella puntata in onda oggi pomeriggio le cose tra loro prenderanno una piega ancora più inattesa tanto che Antolina si troverà ancora ad insinuare dubbi sulla sanità mentale di Elsa e a svergognarla accusandola di un reato ancora peggiore compiuto in passato, quale? Chi ha seguito la soap fino a questo momento sa bene che tutto questo è legato alla morte dei suoi genitori. Elsa li ha uccisi, lei ne è sicura (almeno agli occhi di Saul e degli altri).

© RIPRODUZIONE RISERVATA