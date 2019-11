Il Segreto/ Anticipazioni puntata 6 novembre: Maria Elena morirà? Vittima di…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 6 NOVEMBRE

Dopo l’esplosione avvenuta nelle ultime puntate de Il Segreto, i paesani cominciano a porsi le domande su chi vi sia dietro all’attentato. Maria e Matias sono rimasti coinvolti le loro condizioni sono critiche, ma ancor più grave e compromessa è la situazione della neosposa Maria Elena, morirà? Elsa continua a preservare il suo segreto per non turbare Isaac che l’ha appena riabbracciata. La donna ha un segreto, ha scoperto di avere un grave problema al cuore e non vuole allarmare i suoi cari, i quali, tuttavia, conoscendo la ragazza cominciano a dubitare dell’atteggaimneto della stessa. Isaac vuole organizzare un viaggio con Elsa ma non trova più i suoi risparmi, cosa succederà adesso alla coppia?

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle scorse puntate de Il Segreto un ingresso ha smosso gli animi dei cittadini di Puente Viejo su volontà di Maria presenzia l’avvocatessa Victoria Kent ad ispirare gli animi e scuotere le donne della piccola cittadina spagnola. Nel frattempo continua il piano di vendetta di Francisca su Severo, preoccupata dalle sue azioni, Francisca allerta Mauricio e gli impone di incrementare la sorveglianza sullo stesso che, intanto, riesce a trovare le prove del complotto della matrona e adesso promette vendetta servendosi dell’ausilio di malviventi e di una buona dose di esplosivo. Il momento ideale per far scoccare la vendetta? Le nozze di Fernando. Sarà stato Severo o Fernando stesso? Maria si trova in una posizione scomoda fare ad testimone a Fernando, riuscirà a non far trasparire il suo trasporto per l’ex marito? Francisca accontenta la richiesta di Fernando e accetta che le nozze si tengano nella sua bellissima villa ma l’iddilio durerà davvero poco perché la sventura segnerà ancora una volta un’altra cerimonia religiosa. All’improvviso un boato, una bomba stopperà i festeggiamenti, mentre la sposa e alle prese con Maria per l’apertura dei regali ed è così che si concluderà l’episodio giornaliero con Fernando che prima dello scoppio chiede a Donna Francisca come mai non ha aiutato lei Maria Elena ad aprire i regali.

Nella puntata di districa un altro mistero Elsa uscita dalle prigioni dopo che Antonina ha ritirato la denuncia, sembra inquieta. Severo scompare, nessuno riesce a capire dove sia andata ed Irene si allerta per cercarlo preoccupata che lo stesso possa essersi cacciato in qualche guaio. Marchena abbandona il lavoro da Prudencio con il benestare di quest’ultimo, a lui succederà Lola? Ebbene lei propone uno scambio saldare il suo debito lavorando presso Prudencio.

