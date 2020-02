Il Segreto/ Anticipazioni puntata 7 febbraio: Prudencio protagonista dopo Isaac?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 FEBBRAIO

Nelle nuove puntate de Il Segreto, Fernando è in crisi perché non è riuscito a digerire la vista di Maria che muoveva un piede, anche se leggermente e con grande fatica. Convinto che il suo piano non abbia funzionato per colpa dell’infermiera, non tarderà ad attaccare Dori Vilches. Così le impone di interrompere ogni trattamento, per evitare che Maria riesca davvero a tornare a camminare. Intanto, Prudencio e Lola hanno deciso di non mettere in atto il piano contro la Montenegro. Il vinaio è sicuro che ci sia un’altra strada da percorrere, ma non sa che la matrona è già su tutte le furie. Francisca infatti non riesce ad accettare di non essere riuscita a dividere i due innamorati, così organizza un altro attacco per riuscire nei suoi intenti. Al tempo stesso, la matrona deve assicurarsi di riuscire ad entrare in contatto con Maria e a riportarla alla Casona. Il fatto che Fernando le stia accanto non le permette di dormire sonni tranquilli.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Isaac e Elsa danno il loro addio a Puente Viejo. Consuelo è il lacrime e anche Matias cerca di non far vedere la propria commozione. Intanto, Fernando interrompe gli esercizi di Maria e le annuncia che partirà entro breve. Vuole tra l’altro che si trasferiscano tutti a Madrid, dove potrà garantirle le cure migliori del Paese. Severo, Carmelo e Irene invece organizzano un comitato cittadino: Santacruz parla ai presenti in piazza ed illustra le sue idee in merito al bacino idrico voluto dal Sottosegretario. Nessuno nega però la possibilità di accettare la sua misera offerta, anche se Matias e Marcela sono più decisi a combattere con tutte le loro forze. Severo annuncia così la volontà di fare un’assemblea popolare per dimostrare fedeltà al loro Sindaco. Nella riunione verranno stabiliti anche alcuni rappresentanti per fare da tramite agli occhi dello Stato: fra i tanti, propone che fra i nomi ci sia anche quello di Irene. Dopo aver ricevuto l’appoggio di tutti i paesi, Santacruz chiede in modo diretto a Mauricio se anche Francisca darà il suo sostegno. Irene invece ha già ottenuto quello di Anacleto: la cittadina può procedere con una denuncia per fermare il piano violento del Sottosegretario. Nel frattempo, il Sottosegretario riceve la visita di Raimundo. E’ sicuro che abbia accettato l’offerta per l’esproprio delle sue terre, ma Ulloa non transige. Non ha alcun interesse nei confronti del denaro che potrebbe percepire e anzi crede che Garcia abbia sottovalutato la dignità dei cittadini di Puente Viejo. Così lo informa della riunione in corso e manifesta i suoi dubbi su chi davvero voglia costruire la diga. Più tardi, Onesimo si presenta alla locanda per chiedere l’aiuto a Marcela per conquistare l’amore della sua vita. La ragazza però lo avvisa: il padre non è di certo un uomo tenero. Dopo un lungo discorso, Onesimo ottiene il sostegno di Matias, che accetta di consegnare a Brumilda un abito da indossare come travestimento. Quella notte, Matias, la moglie e Lola mettono in atto il piano di Prudencio. Preparano la sacca per custodire i resti del padre della ragazza e gli strumenti per disseppellirli. Il vinaio li raggiunge in ritardo, a causa degli uomini di Morales presenti nella cittadina. All’ultimo momento però rivela di non voler andare avanti con il piano, ma di averne già preparato un altro. Nel frattempo, l’infermiera prepara gli aghi per fare il trattamento a Maria. Fernando però li sorprende sul fatto e impone alla donna di interrompere subito tutto. Si ferma però quando Maria gli rivela che la cura sta funzionando e di essere sicura di essere sulla strada della guarigione. La sua sensibilità alla schiena infatti è aumentata ed ha persino iniziato a muovere un piede. Su richiesta e con sua sorpresa, la donna gli dimostra che le sue parole sono vere.

