IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 7 gennaio: Maria cede a Fernando?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 GENNAIO

Stando a quanto riportato dagli spoiler questi primi appuntamenti del 2020 saranno ricchi di suspence. Molte le vicende che interesseranno ancora Puente Viejo e, in particolare, nella prossima puntata de Il Segreto, in onda martedì 7 gennaio 2020, il principale protagonista sarà ancora Fernando. Maria sembra combattuta tra quanto sostengono Raimundo e Francisca e quello che invece afferma il Mesia. Se la coppia vorrebbe poterla riportare a casa, convinti che Fernando non stia affatto facendo il suo bene, il Mesia invece sembra voler sottolineare quanto accanimento vi sia per allontanarla da lui, che è l’unico che davvero si adopera per farla tornare a camminare. Ma sarà veramente così? Per scoprirlo dovremmo attendere una nuova puntata de Il Segreto, che a partire da martedì 7 gennaio 2020 riprenderà la sua programmazione classica.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

La puntata andata in onda venerdì 3 gennaio 2020 de Il Segreto ha visto Matias raccontare quanto accaduto nelle vicinanze del burrone tra Antolina ed Isaac. Dopo il racconto minuzioso dell’uomo la guardia civile decide di archiviare la morte della Ramos ed i funerali possono avere luogo. Adesso che la minacciosa presenza di Antolina è definitivamente cancellata Isaac ed Elsa sembrano poter vivere con più serenità la loro storia d’amore. Tuttavia le condizioni fisiche della Laguna destano molte preoccupazioni, tanto che il dottor Zabaleta le consiglia di fare ulteriori accertamenti. La degenza post operatoria sembra non procedere nella maniera giusta e forse anche le continue cattiverie di Antolina hanno contribuito a rendere precarie le condizioni di salute della donna. Maria intanto si rende conto che ha ancora davvero bisogno di Dori Vilches e così cede alla richiesta di Fernando e cerca l’infermiera per riassumerla. Donna Francisca, tornata dal suo viaggio in segreto a Belmonte, viene messa alle strette dal marito. Raimundo le confessa infatti di sapere i motivi che l’hanno spinta nella città di Esteban Fraile e teme che la donna possa cacciarsi in qualche guaio nel suo tentativo di vendicarsi per quanto accaduto alle nozze di Maria Elena e Fernando e alla figlioccia Maria. La Montenegro però appare ormai convinta che non vi sia il sindaco di Belmonte dietro ai sanguinosi fatti avvenuti a Puente Viejo. Raimundo intanto si reca dal Mesia, per cercare di capire cosa abbia in mente l’uomo. Sarà davvero intenzionato a fare del suo meglio per permettere a Maria di tornare a camminare oppure questo finto interessamento sarà parte di un piano molto più elaborato? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova puntata de Il Segreto in onda, come sempre, su Canale 5.

