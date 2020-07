Il Segreto/ Anticipazioni puntata 7 luglio 2020: Francisca pronta ad uccidere?

Il Segreto, Anticipazioni puntata 7 luglio 2020

Le anticipazioni della soap spagnola Il Segreto in onda su Canale 5 oggi, martedì 7 luglio 2020, ci parlano di Dolores e Ippolito che si stanno dando da fare per migliorare le loro condizioni finanziarie. Secondo gli spoiler qualcuno venuto da fuori città intanto sta cercando Juan. Sarà proprio quest’uomo a cambiare la vita del ragazzo? Nel frattempo Pepa e Don Julian portano avanti la conversazione interrotta nella puntata precedente. Durante questa circostanza Pepa riesce a sottrargli della carta intestata. Per la giovane donna questa rappresenta un’occasione per poter falsificare il documento che le permetterebbe di visitare Angustias. Sempre secondo le anticipazioni durante la puntata si potrà vedere anche Raimundo che finalmente inizierà i lavori dell’albergo. Don Pedro, accordatosi con Francisca, cercherà di fermarlo, naturalmente con l’inganno. Raimondo purtroppo non sa di essere vittima di un imbroglio eppure qualcosa gli dice che che ci potrebbe essere lo zampino della Dark Lady. Per questo motivo l’uomo non cede ai comandi di Don Pedro e va avanti con la costruzione dell’edificio. Donna Francisca naturalmente andrà su tutte le furie quando scoprirà che Pedro non è stato in grado di fare il suo dovere.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Ci si chiederà fin dall’inizio perché Pepa sia così insistente nel voler visitare Angustias in manicomio. Infatti nell’episodio della serie spagnola in onda su canale 5 vediamo un inizio puntata con Pepa la quale si reca in manicomio per fare una visita alla moglie di Tristan. Angustias ormai è ricoverata a causa delle sue precarie condizioni di salute mentale. Il dottore però non è d’accordo che Pepa faccia visita ad Angustia e infatti gli metterà i bastoni tra le ruote. Il medico non usa mezzi termini e addirittura arriva a minacciare Pepa: se non torna a casa riferirà tutto a Donna Francisca. L’insistenza di Pepa fa domandare allo spettatore il perché di tanta insistenza. Durante la puntata però si capirà bene il motivo: Pepa vuole a tutti i costi accedere alla camera di Angustias per visionare di nascosto la sua cartella clinica e quindi avere accesso ai dati più sensibili dove si evincerebbe anche il fatto che la moglie di Tristan non è la madre naturale del piccolo Martin.

Durante questa puntata di lunedì 6 luglio 2020 de Il Segreto va avanti inoltre la strategia di Francisca per ostacolare Raimundo in tutti i suoi programmi. E ormai chiaro che la Matrona della Casona non ha alcuna intenzione di lasciare in pace l’uomo. Raimundo, a causa delle sue drammatiche condizioni economiche, sta facendo di tutto per risollevarle e vuole perciò costruire un albergo. Francesca però non lo lascia in pace e arriva fino al punto di recarsi dal direttore della banca ossia Don Pedro il quale risulta essere anche il sindaco del paese. Senza accedere al prestito Raimundo non potrà andare avanti con la costruzione dell’edificio con il quale aveva intenzione di rimettersi in commercio. Nel frattempo Angustias sembra non passarsela affatto bene. Le sue condizioni in manicomio non migliorano affatto anzi la donna sembra perdersi sempre di più nei suoi vaneggiamenti e delira tra i ricordi dell’incendio e della sua vita passata. Infine si saprà qualcosa di più anche su Juan che è in attesa di un ospite, ma per adesso la puntata non ci racconta nient’altro se non che questa visita regalerà al ragazzo finalmente un’occasione per migliorare la sua vita.



