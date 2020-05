Il Segreto/ Anticipazioni puntata 7 maggio 2020: Ignacio furioso, perché?

Pubblicità

Il Segreto, anticipazioni puntata 7 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi, giovedì 7 maggio, Marta si troverà di fronte ad un bivio: manterrà la promessa fatta a Manuela di non illudere Ramon oppure accetterà la proposta del cugino di inviarle delle lettere per restare in contatto una volta raggiunta Bilbao? Intanto Ignacio vedrà Rosa e Adolfo insieme a teatro e andrà su tutte le furie perché non vuole che la figlia si fidanzi con il figlio della sua peggiore nemica, Donna Isabel. La proprietaria della miniera, intanto, terrà in pugno Donna Francisca e la tratterà come la sua serva. La donna accetterà questo atteggiamento perché spera nell’aiuto di Isabel per riacquistare le sue terre. I suoi figli Tomas e Adolfo, però, sospetteranno che ci sia qualcosa sotto e vogliono vederci chiaro in questa situazione.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Matias scopre in modo rocambolesco che i minatori hanno deciso di riprendere il lavoro. Si reca, quindi, da Cosme per confrontarsi con lui ma l’uomo gli dice subito che hanno temuto di perdere il lavoro e di non potersi schierare contro Isabel. Anche Don Ignacio viene a sapere della notizia ma è molto dispiaciuto del fatto che i minatori non abbiano ottenuto nessun miglioramento delle loro condizioni di vita. Ignacio è convinto che presto, però, gli scioperi riprenderanno e quindi chiede ai suoi collaboratori di mettersi subito al lavoro per mettere insieme delle numerose scorte di materiale per evitare di restare nuovamente senza in caso di altri tumulti. Don Ignacio, però, è preoccupato anche per un’altra cosa: Ramon ha terminato l’ispezione ma non vuole dire a nessuno le conclusioni alle quali è giunto se prima non parla con i membri del consiglio familiare. Le sue figlie, intanto, sono alle prese con le loro sofferenze d’amore. Carolina è disperata per la partenza di Pablo e continua a scrivergli lettere su lettere, Rosa invece intende vedere ancora Adolfo e così interroga la sorella Marta sulle intenzioni dell’uomo. Marta non ha il coraggio di raccontare alla sorella minore della sua passeggiata con il figlio di Donna Isabel per cui la rassicura sulle intenzioni di Adolfo. Poco dopo Rosa incontra Adolfo e riceve da lui un invito per andare quella sera stessa a teatro insieme.

Adolfo e Tomas discutono dell’atteggiamento che la madre ha avuto nei confronti dei minatori. Pur non approvando i sistemi utilizzati dalla madre, devono ammettere che la sua strategia ha avuto successo. Tuttavia sia Adolfo che Tomas sono convinti che a breve gli scioperi riprenderanno perché i minatori non rinunceranno a condizioni di vita migliori. Donna Isabel, però, ha già una strategia in mente e per questo progetto vuole coinvolgere Inigo Maqueda, suo braccio destro, al quale promette una ricompensa in cambio dei suoi servigi, adducendo a favori intimi. Mentre Adolfo è molto contento, preso fra il corteggiamento di Rosa ma anche le emozioni che ha provato passeggiando con Marta, Tomas invece è molto infelice perché ricorda tutti i bei momenti che ha vissuto con Marcela e soffre per non poter continuare la sua relazione con la donna. In particolare ripensa a quando le ha proposto di fuggire insieme ma Marcela ha rifiutato perché era appena tornato in città il suo legittimo marito. Intanto l’uomo che ha ritrovato il libretto nero dell’uomo ucciso da Donna Francisca consegna il quaderno ad una misteriosa donna che promette di fare in modo che la donna paghi per tutto quello che ha fatto di male nella sua vita. Chi sarà la misteriosa donna velata?



