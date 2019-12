Il segreto/ Anticipazioni puntata 8 dicembre: Esperanza e Beltran verso il collegio

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 DICEMBRE

Il Segreto va in onda oggi, domenica 8 dicembre. Le anticipazioni ci svelano che Esperanza e Beltran, i figli di Maria, partiranno davvero verso il collegio ad Avila. Isaac sarà di nuovo felice con Elsa al suo fianco completamente guarita, anche se Antolina farà il possibile per far star di nuovo male la donna. Intanto Prudencio continuerà a domandarsi le ragioni del comportamento schivo di Lola, mentre lei non potrà rivelare all’uomo di essere la spia di Francisca. Intanto però Raimundo ed Irene iniziano a fare congetture su chi potrebbe avere davvero interesse ad alimentare l’odio tra Francisca, Carmelo e Severo e il nome di Fernando non tarda ad arrivare. In effetti sembra essere l’unico che può beneficiare della situazione, tanto che è riuscito a portare Maria con se a La Habana e sembra volere isolarla sempre di più. Forse anche quel gesto con cui ha corrotto il medico chiamato per un consulto alla figlioccia della Montenegro serviva proprio a questo scopo. Certamente il Mesia nasconde qualcosa, ma cosa sarà? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata de Il Segreto, come sempre su Canale 5.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

La puntata di ieri de Il Segreto ci ha permesso di assistere a tutte le conseguenze avute dal gesto di Francisca, fatto per vendicare quanto accaduto alle nozze di Fernando e Maria Elena nel giardino della sua villa. Convinta che il responsabile dell’ordigno che scoppiando ha ucciso la sposa e condannato la sua figlioccia Maria a rimanere paralizzata infatti, la Montenegro non ha esitato ad elaborare un piano per colpire Severo e Carmelo nei loro affetti più cari. D’accordo con Mauricio ha fatto manomettere l’auto delle mogli, causando la morte di Adela. Carmelo per vendicare la moglie non esita a puntare il fucile contro la Montenegro e solo il provvidenziale intervento di Mauricio impedisce una nuova tragedia.

Intanto a Puente Viejo si respira aria di gioia per Elsa che, completamente guarita, può lasciare la clinica e tornare a casa. L’unica a non essere felice di questa notizia sembra essere Antolina. Mentre tutti cercano di evitare di dire ad Elsa della morte di Adela, per non compromettere il suo cuore ancora debole dall’intervento, Antolina invece la informa con estrema freddezza. Al risentimento di Isaac per questo suo gesto, la donna inizia a meditare di dar fuoco alla casa dei due. Intanto Raimundo stringe una alleanza con Irene. I due, di nascosto dai rispettivi consorti, cercano di riportare la pace tra la Montenegro ed il clan dei Santacruz. Maria intanto, preoccupata della situazione, medita di mandare i figli in collegio per metterli al sicuro da chi sta tramando contro la sua madrina.



