Il Segreto/ Anticipazioni puntata 8 luglio 2020: cosa accadrà a Pepa?

Il Segreto, anticipazioni puntata 8 luglio 2020

Le anticipazioni dell’episodio de Il Segreto in onda oggi, mercoledì 8 luglio 2020 su Canale 5 rivelano cosa succederà a Pepa. La ragazza infatti sta cercando in tutti i modi di ottenere le prove le quali le permetteranno di dimostrare che Martin è suo figlio. A quanto pare presto quindi Pepa potrà accedere alla cartella clinica di Angustias. Nel frattempo in paese c’è una novità giunta grazie a Dolores e Hipolito. I due infatti vogliono commercializzare il dado in brodo che ancora nessuno conosce e far assaporare così ai loro compaesani i sapori delle grandi città e allo stesso tempo aiutare le proprie finanze. Sapore di sconfitta invece per Raimundo. Le anticipazioni infatti ci parlano di una grande delusione per l’uomo. Come sappiamo, nonostante gli impedimenti da parte di Don Pedro, Raimundo non si è lasciato ingannare ed è andato avanti con i lavori della taverna. Sappiamo anche però che la dark Lady non è una che si arrende facilmente. Secondo le anticipazioni infatti Francisca l’avrà di nuovo vinta perchè farà in modo che i fondi destinati alla costruzione della taverna di Don Raimondo vengano bloccati. Ma non è finita qua. Francesca sta facendo di tutto per ostacolare non solo i lavori di Raimondo, ma anche l’amore fra sua figlia Soledad è Juan. La ragazza si sente soffocare dall’oppressione che deve subire da sua madre è da suo fratello e quindi cercherà contro le volontà tutti di andare ad abbracciare il suo amato Juan.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Infatti in questa puntata Pepa farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo ossia fare visita ad Angustias ed ottenere le informazioni che le servono. La puntata quindi riprende proprio da questo scenario. Come si è visto Il dottor Julian sta evitando che Pepa possa entrare nella stanza della sua paziente. La giovane donna va comunque dritta per la sua strada e continua a confrontarsi con il dottore. Proprio in questo contesto le cose si fanno più interessanti perché per un evento fortuito aiuterà la ragazza. Infatti la valigetta del dottore si sporca con del vino e Pepa si appresta a pulirla. La borsa del dottore è a portata di mano e Pepa ha la possibilità di rubare della carta intestata. In questo modo potrebbe falsificare il permesso per poter visitare Angustias e dunque raggiungere il suo obiettivo. Nel frattempo si torna anche sulla coppia Soledad e Juan. Sappiamo che il giovane ragazzo è in attesa di una visita: un uomo di nome Adolfo è arrivato in città sulle sue tracce di Juan.

Durante la puntata si capisce che le intenzioni dell’uomo sono molto più che buone. Adolfo infatti è arrivato in città per offrire a Juan una borsa di studio la quale permetterebbe al ragazzo di andare a studiare nella capitale francese. Inevitabilmente ora c’è grande attesa. Cosa sceglierà di fare a questo punto lo sfortunato ragazzo?Il cuore di Soledad è sempre più preso da lui e nonostante non abbia il permesso di poterlo frequentare i due sembrano non voler spezzare la corda che li unisce. Anche il giovane sembrerebbe molto deciso nel voler frequentare la figlia di Francesca. Ed è proprio la Dark Lady riporta la soap su dei toni più cupi. Come sappiamo Raimundo ha ormai iniziato i lavori dell’albergo, nonostante Pedro abbia fatto di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote, naturalmente su ordine di Francesca. Raimundo però non si è lasciato intimidire e non credendo alle parole del nemico, ha deciso di andare avanti con i suoi programmi, mandando su tutte le furie la matrona della soap.



