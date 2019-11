Il Segreto/ Anticipazioni puntata 8 novembre: Maria morirà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 NOVEMBRE

Nella prossima puntata de Il Segreto, Elsa tenterà definitivamente la fuga da Puente Viejo e Isaac riuscirà a fermarla, per chiederle spiegazioni a riguardo.

Donna Francisca invece medita una vendetta assai feroce contro chi ha avuto l’ardire di rendersi responsabile di un atto così tragico e sanguinario, in conseguenza del quale Maria Elena ha anche perso la vita. Parallelamente, Irene e Carmelo iniziano a indagare sul conto di Severo Santacruz, visibilmente agitato dalla faccenda. Sono tanti i destini in gioco in questi giorni ne Il Segreto e a quelli di Elsa e Severo si unisce anche quello di Maria che continua a stare male. Le sue condizioni stanno peggiorando, cosa ne sarà della figlia di Emilia e Alfonso?

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

L’intera comunità di Puente Viejo ne Il Segreto è profondamente scossa dal recente attentato dinamitardo esploso nel corso della celebrazione matrimoniale tra Maria Elena e Fernando. A causa dell’esplosione, sfortunatamente, Maria Elena ha perso la vita mentre Maria è rimasta gravemente ferita ed è in pericolo di vita. Come plausibile, tutti gli abitanti della comunità sono fortemente uniti nel rendere l’ultimo triste commiato alla memoria della povera Maria Elena, morta incolpevolmente per mano di un assai tragico destino. In particolar modo Fernando, che avrebbe dovuto essere il suo sposo, è ovviamente visibilmente agitato per la dipartita di Maria Elena e piange nervosamente, nel corso del funerale. Tutti gli astanti sono emotivamente assai coinvolti, sia per la morte della ragazza ma anche per la modalità nella quale è avvenuta, in circostanze oscure e ancora del tutto da chiarire. Nel frattempo, Irene nota dei comportamenti particolarmente sospetti e strani da parte di Severo Santacruz, che è in preda a uno stato d’animo vivamente agitato e colpevole. Bisogna ricordarsi infatti che, precedentemente, si era visto proprio Severo Santacruz ordinare a degli uomini di piazzare l’ordigno esplosivo nel luogo della celebrazione, con l’obiettivo ultimo di eliminare la sua nemica Donna Francisca. Maria, rimasta assai gravemente ferita nel corso dell’esplosione, è circondata da un certo nugolo di persone che si sono recate a farle visita a suo capezzale. Purtroppo, come già confermato dal dottore in un primo momento, la ragazza versa davvero in condizioni critiche e potrebbe non farcela. Improvvisamente però, mentre tutti sono ancora preoccupati e scossi per la faccenda, Maria va in preda a terribili convulsioni. Quest’evenienza potrebbe essere indice di una ripresa della coscienza e dello stato generale oppure un infausto segno di peggioramento delle sue condizioni cliniche? Nel frattempo Elsa, che aveva ricevuto dal medico l’assai infelice notizia di avere una terribile malattia cardiaca in conseguenza della quale è destinata a morire, decide di lasciare Isaac e la comunità di Puente Viejo per sempre, senza fornire alcuna spiegazione. Isaac, che non ha compreso molto dall’improvvisa situazione e che conosce bene la ragazza, decide però di indagare più a fondo sulla faccenda, nella speranza di venire a capo di qualche informazione più utile.

