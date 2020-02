Il Segreto/ Anticipazioni puntata 9 febbraio 2020: la vendetta di Garcia Morales

Il segreto, anticipazioni puntata 9 febbraio

Il Segreto tornerà a farci compagnia oggi, domenica 9 febbraio, nell’appuntamento pomeridiano su Canale 5, con molti colpi di scena. Stando a quanto anticipato dagli spoiler infatti, potremmo vedere gli abitanti di Puente Viejo rimanere completamente isolati a causa di una vendetta di Garcia Morales. Marcela e Matias vedono la riappacificazione tra Lola e Prudencio come la soluzione ideale ai timori della donna, che potrebbe così tornare a lavorare nell’enoteca del fidanzato e mettersi così al riparo dalle ire di Francisca, ma la Mendana teme che non basti allontanarsi da lei per mettere al sicuro l’Ortega. Don Berengario intanto, per fermare le voci che si sono diffuse in paese a causa dei pettegolezzi di Dolores, decide di rivelare una verità molto scomoda: Esther è in realtà sua figlia. Maria, dopo aver notato i primi miglioramenti con l’agopuntura praticatale dalla Vilches, scopre che Fernando ha imposto all’infermiera di sospendere le cure ed inizia a dubitare di lui. Che voglia impedirle di tornare a camminare per poterla avere completamente soggiogata a La Habana? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova puntata de Il Segreto, in onda come sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

A Il Segreto i riflettori sono tornati ad accendersi sulla cittadina di Puente Viejo, che ancora sta correndo il serio pericolo di venir completamente cancellata dalle cartine geografiche a causa della nuova diga. La paura di vedersi togliere in un momento tutto ciò che hanno costruito convince gli abitanti di Puente Viejo a dar vita ad un comitato cittadino, ed intimare al sottosegretario Garcia Morales di fermare quel progetto distruttivo se non vuole finire sui giornali. Ma il comitato creato da Severo e Carmelo sembra non imtimorire affatto il perfido sottosegretario, che nasconde dietro a quel progetto ambiziosi interessi personali. Oltre alla comprensibile preoccupazione di tutti però, vi sono altre vicende che provocano grandi pensieri nei protagonisti della soap spagnola Il Segreto. Quella che sembra vivere un momento di tensione davvero al limite è Donna Francisca, che deve combattere con il timore per la salute di Maria ed i complotti al limite della legalità messi in atto da Prudencio. La preoccupazione per la figlioccia è causata dal fatto di saperla completamente succube di Fernando ed intenzionata ad ignorare gli ordini del medico sottoponendosi ad estenuanti sedute di terapie. L’infiammazione diagnosticata alla spina dorsale potrebbe davvero portare gravi conseguenze, anche perché la Castaneda sembra aver deciso che i tempi per potersi finalmente rimettere in piedi siano legati alla frequenza delle sedute di agopuntura che le vengono praticate dall’infermiera Dori Vilches.

Anche il Mesia sembra preoccupato da questa decisione, ma i suoi motivi sono altri. Mentre la contrarietà del dottor Zabaleta e della Montenegro nasce dal pericolo che corre Maria, il Mesia appare invece infastidito dai continui progressi che nota nella donna. Come già anticipato abbiamo potuto vedere Francisca alle prese anche con un altro problema, ovvero quel complotto messo in atto dall’Ortega per tentare di liberare Lola dalla prigionia in cui la matrona di Puente Viejo la tiene. Prudencio, sicuro ormai del fatto che ad aver allontanato Lola da lui sia stato il timore delle ripercussione di Donna Francisca, vorrebbe riuscire a renderla inoffensiva per poter così riprendere la sua storia d’amore con Lola. Ma Francisca è, come ormai tutti sappiamo, un avversario davvero temibile e nonostante la complicità di Marcela e Matias, i tentativi di Prudencio non sortiranno gli effetti desiderati.



