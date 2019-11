Il Segreto/ Anticipazioni puntata 9 novembre: Francisca schiaccerà il suo nemico!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 NOVEMBRE

Nella prossima puntata de Il Segreto, si avrà modo di toccare con mano l’estrema furia vendicativa di Donna Francisca, assolutamente determinata nel voler punire colui che ritiene essere il responsabile dell’attentato, Severo Santacruz. La donna è fortemente convinta che il suo nemico si celi come committente dietro l’attentato dinamitardo e cerca una vendetta totale; Raimundo, più cauto, cerca tuttavia di dissuaderla dal compiere azioni avventate e, per di più, senza lo straccio di una prova. Nel frattempo, Maria finalmente riesce a risvegliarsi dal coma nel quale era sprofondata dopo l’esplosione. La felicità degli astanti presenti al suo capezzale è evidente, soprattutto in Matias, tra l’altro rimasto gravemente ferito a un occhio, sempre in conseguenza dello stesso attentato.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Precedentemente, nelle ultime puntate de Il Segreto, si aveva avuto modo di vedere e constatare la grande frustrazione e il senso di impotenza provati da Donna Francisca e da Raimondo Ulloa, estremamente provati dall’esito dell’attentato dinamitardo che ha tolto la vita a un’incolpevole Maria Elena. Donna Francisca è dunque ora più che determinata nel voler scoprire la verità e identificare il colpevole a tutti i costi. Con questo proposito, Francisca irrompe infatti in Comune dove nel fratempo si stava tenendo un consiglio informativo con lo scopo di ricercare la verità e punire il mandante dell’esplosione dell’ordigno. Con fare arrogante, Donna Francisca pretende che sia lei a subentrare a capo delle indagini e vuole che Carmelo ne venga invece estromesso, sospettato di poter deviare il senso delle indagini.

Unitamente a Francisca, anche Raimundo Ulloa è assolutamente determinato e allo stesso tempo amareggiato per la vicenda e sostiene Donna Francisca nel voler dirigere il prosieguo delle indagini in maniera meticolosa e il più opportuna possibile. Parallelamente, Elsa viene scoperta nel tentativo di fuggire da Puente Viejo dal fidanzato Isaac Guerrero e rimane atterrita. Come si ricorderà, Elsa aveva purtroppo ricevuto un’assai infausta diagnosi dal medico della comunità, il quale le aveva diagnosticato una patologia cardiaca molto grave, destinata sicuramente a procurarle una morte nel giro di poche settimane. Elsa quindi per non far soffrire inutilmente Isaac decide di fuggire ma viene appunto scoperta dal Guerrero, che aveva già avuto modo di notare gli insoliti comportamenti della ragazza negli ultimi tempi. Isaac la affronta a viso aperto e si confronta con lei, tentando di venire a capo della faccenda. Nel frattempo, la riunione in Comune prosegue e Francisca continua a interloquire col Sindaco nella speranza di organizzare al meglio le indagini; come prevedibile, la donna riesce a imporsi grazie al proprio carattere volitivo e, alla fine, riesce anche a ottenere l’estromissione definitiva di Carmelo dalla faccenda.

