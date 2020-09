Il Segreto/ Anticipazioni puntata 9 settembre: il racconto di Rosa ad Adolfo

Il Segreto, anticipazioni puntata 9 settembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 9 settembre, Rosa racconta ad Adolfo quello che è successo a Pablo e il ragazzo vuole fare qualcosa per salvarlo. Per questo motivo parla con la madre e insieme vanno alla Villa per dare il proprio appoggio ai Solozabal. Quando Isabel vede Adolfo con Marta la donna intuisce subito che fra i due c’è più di un rapporto fra cognati e per questo motivo dice al figlio che se non è Rosa la donna che ama, la madre comunque gli darà tutto il supporto di cui necessita. Intanto Carolina e Pablo si preparano a dirsi per sempre addio anche se Manuela prova a cercare una soluzione per non separare i due innamorati. La famiglia Miranar ha ottenuto l’appoggio di tutta Puente Viejo e per questo motivo riesce ad organizzare nella sala municipale la finta veglia funebre per Onesimo. Tuttavia Gunther sembra non credere alla morte di Onesimo.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Don Ignacio è riuscito ad avere dal giudice la promessa di salvare Pablo in cambio di una sua dichiarazione che accusi tutti i militari coinvolti. C’è, però, una seconda condizione che il giudice ha posto per salvarlo ma non vuole dire quale sia a Marta e Rosa. Il Solozabal va quindi in soffitta per parlare con Pablo e Carolina. Alicia pensa che sequestrare Adolfo e Tomas sia rischioso perché sono giovani e forti e non sarà facile sequestrarli. Damian, però, è molto determinato e dice alla ragazza di conoscere tutte le loro mosse e i futuri spostamenti, oltre al fatto che può procurarsi delle armi: alla fine Alicia cede e acconsente al piano. Hipolito e Dolores riescono ad ottenere da Mauricio il permesso per utilizzare la sala municipale. Pablo trascorre tutta la notte con Ignacio per preparare la sua dichiarazione ma quando arriva il capitano Huertas il ragazzo ha un attimo di ripensamento e ha paura. I due uomini, però, riescono a convincerlo ad andare avanti. Manuela prova a consolare Marta e Rosa che sono preoccupate per Pablo ma la tata si fida molto del giudizio di Don Ignacio. Quando Adolfo raggiunge la fidanzata, Rosa racconta al futuro marito tutta la vicenda di Pablo e della diserzione in cerca del suo conforto e Adolfo non delude le sue aspettative, rassicurandola sul fatto che tutto andrà bene.

Carolina è in ansia mentre aspetta che arrivino notizie sulla deposizione di Pablo e Encarnacion prova a calmarla, dicendole che in fin dei conti l’attesa che sta vivendo ora è meglio del segreto che doveva custodire prima. Alla veglia funebre di Onesimo arriva anche Gunther che non crede alla morte del’uomo e vuole aprire la bara. Grazie all’intervento di Mauricio, però, il pericolo viene scongiurato fino al giorno del funerale. Francisca, chiusa nel padiglione, rivive con la mente il momento in cui Raimundo le aveva dichiarato tutto il suo amore. Quando viene svegliata da Antonita si arrabbia moltissimo e vorrebbe cacciare in malo modo la domestica, sempre troppo zelante a suo avviso. Adolfo racconta a Tomas di quello che sta succedendo alla Villa con la vicenda di Pablo. I due vorrebbe raccontarlo anche a Isabel ma la madre è infuriata perché il giorno prima i due hanno provato ad entrare nel padiglione e solo la dura reazione della madre li ha fatti desistere dal loro proposito. Le cose fra Marcela e Matias vanno sempre meglio e lui racconta alla moglie che una frase del parroco ha destato in lui sospetti maggiori su Alicia e Damian e sulle loro prossime mosse.



