Il Segreto/ Anticipazioni puntata oggi 4 aprile: Maria tornerà da Gonzalo?

Il Segreto, anticipazioni puntata oggi 4 aprile

Il Segreto oggi, 4 aprile, continua il suo appuntamento quotidiano su Canale 5, pronto a fare compagnia ai suoi spettatori con tante novità e risvolti, si sciolgono i nodi intersecati ormai da un bel pò che hanno visto intrecciare le vite dei compaesani della piccola Puente Viejo. Un periodo di abbandoni per Puente Viejo dopo aver riabbracciato i suoi dolcissimi figli Beltram ed Esperanza, Maria prende una decisione netta, abbandonare Puente Viejo e ritornare a Cuba insieme a Gonzalo per ricostruire la famiglia. Allo stesso modo Prudencio e Lola cercheranno di scappare alla minaccia di Plabo Armeno, andando a Roma dal fratello e la cognata di Prudencio. Anche Alfonso ed Emilia decidono di partire con la figlia.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Garcia trova il nascondiglio di Fernando e lo affronta, gli dice che avrebbe dovuto rendersi conto della sua vera natura, Fernando gli mostra un ordigno esplosivo e gli fa notare che se lo ucciderà , lui ucciderà i piccoli Beltram e Esperanza. Fernando scappa mentre Garcia va a liberare i piccoli, giungono anche Emilia e Alfonso, proprio quando Gracia sta togliendo la bomba dalla carrozza dove sono i piccoli per gettarla e farla scoppiare altrove. Alfonso ed Emilia si alzano in piedi dopo lo scoppio della bomba, ma Garcia non è in buone condizioni. Emilia libera i bambini, Garcia dice ad Alfonso che Fernando è scappato. Alfonso ringrazia Garcia e gli dice che per ringraziarlo di aver salvato la vita ai nipoti farà l’impossibile per salvargli la vita. Prudencio legge la lettera del fratello con Lola, che gli racconta che si trova a Roma e lo invita a raggiungerlo a casa sua, dimenticando il passato. Prudencio è contento di aver ritrovato il fratello perduto e immagina con Lola la possibilità di ricominciare a Roma. Ippolito è convinto che Gracia sia incinta e fa i conti su come mandare avanti la famiglia, Tibursio lo invita a chiedere a Gracia se è davvero incinta. Dolores dice al figlio che chiederà lei a Gracia se è incinta. Prudencio fa il doppio gioco con Pablo Armeno.

Molti cittadini hanno lasciato Puente Viejo in vista dell’imminente allagamento causato dalla diga voluta da Garcia Morales. Nel frattempo, Raimundo è riuscito a comprendere l’accanimento di Gracia nei confronti del paese, zio della defunta Maria Elena si è fatto convincere da Fernando che il paese intero fosse responsabile della morte della sua amata nipote, ed ha organizzato con lo stesso un piano per distruggere la cittadina. Da qui la consapevolezza di Garcia sui cattivi intenti di Fernando fino al punto di esporsi in prima persona per andarlo a cercare e chiarire con lui. Maria ha vissuto momenti terribili dal suo sequestro fino al sequestro dei suoi figli da parte di Fernando. Lola e Prudencio si sono sposati, ma afflitti da Pablo Armeno, progettano di scappare via da Puente Viejo e rifugiarsi dal fratello a Roma. Gracia e Ippolito sono in crisi, Gracia è tentata dalla proposta di unirsi al gruppo di flamenco della cugina. Finalmente Maria riabbraccia i suoi figli, i quali sono sorpresi da vederla camminare. Emilia rassicura la figlia, dicendo che ormai l’incubo è finito, ma che Fernando è riuscito a scappare nuovamente, Maria confessa la sua intenzione di ritornare a Cuba.



