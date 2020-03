IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate 10 marzo: un’epidemia dilagante ma…

Il Segreto, anticipazioni puntate 10 marzo 2020

Ecco le anticipazioni de Il Segreto per oggi, martedì 10 marzo. Gli abitanti cominciano ad ammalarsi ed è ormai chiaro per tutti che si tratta di una vera e propria epidemia. Intanto Esther farà in modo che Don Anselmo trovi Don Berengario e Marina in canonica. La cosa ovviamente non farà affatto piacere al sacerdote, che prenderà una posizione molto dura verso Don Berengario. Durante la conversazione tra Berengario e la sua vecchia fiamma inevitabilmente i due parlano anche della grave epidemia che sta colpendo Puente Viejo e Marina si dice desiderosa di lasciare quanto prima il paese, anche se a trattenerla lì è la figlia Esther. A quel punto Berengario si confida con la donna, dicendole di aver quasi racimolato l’intera somma che la figlia gli ha chiesto per pagare i suoi debiti. Marina capisce che Esther sta in realtà tramando contro l’uomo. Quando affronta la cosa con lei la figlia inizialmente nega, poi però confessa. A quel punto Marina la invita a recarsi da Berengario e dirgli tutta la verità.

Il Segreto, dove siamo rimasti

Ecco cosa è accaduto finora a Il Segreto. Abbiamo potuto vedere la preoccupazione di Carmelo e di tutti gli abitanti di Puente Viejo per il timore che qualcuno possa avere avvelenato l’acqua. In effetti i sospetti del Sindaco si riveleranno fondati anche se ancora nessuno riesce a spiegarsi chi possa essere stato e perché. A dire il vero un forte sospetto Carmelo ce l’ha: si tratta del sottosegretario Garcia Morales. Ma la cosa più urgente è far fronte all’emergenza sanitaria che si è venuta a creare con l’avvelenamento. Il sindaco è disposto a rischiare la vita ora che, al pericolo dell’inondazione di Puente Viejo causata dall’apertura della nuova diga, si è aggiunta la paura per un’epidemia che sta colpenso tutti gli abitanti. Intanto Lola non vede l’ora di sposare il suo amato Prudencio, anche se in attesa delle nozze sembra esserci qualcosa che la turba. Si tratta della sua amica Marcela, che mostra un comportamento davvero insolito. Cosa preoccuperà la donna che ha saputo darle una mano proprio nel momento del bisogno? Lola teme che dietro lo strano comportamento di Marcela vi possa essere qualcosa tramato dall’Ortega. Cosa accadrà alla cittadina? Riuscirà Carmelo a far fronte alla nuova emergenza? Per saperlo non ci rimane che attendere una nuova puntata de Il Segreto, in onda come sempre domani nel pomeriggio di Canale 5.

