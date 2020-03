Il Segreto/ Anticipazioni puntate dal 9 al 14 marzo: il mistero dell’acqua

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE DAL 9 AL 14 MARZO

Quando tutti gli animali di Puente Viejo si sono ammalati, Carmelo ha deciso di andare fino in fondo alla questione per scoprire la verità. Facendo le dovute analisi, realizzerà così, nelle prossime puntate de Il Segreto, che la misteriosa epidemia è legata ad un avvelenamento delle acque. Entro breve quindi anche tutti i paesani subiranno la stessa sorte. Il Sindaco però non accetta di lasciar perdere: ora più che mai dovrà fare di tutto per salvare il suo paesino. Intanto, Lola inizia a notare che Marcela ha qualcosa che non va. L’amica infatti è fortemente turbata e cercherà di scoprirne il motivo, non sapendo che Marcela ha dei forti sospetti su Prudencio e ciò che potrebbe essere accaduto con don Pablo. La moglie di Matias vuoterà finalmente il sacco? Oppure prenderà tempo, in attesa di scoprire qualcosa di più su quanto è successo? Non è escluso che anche Matias presto decida di affrontare l’amico vinaio per fargli raccontare la verità.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Garcia-Morales non crede alla versione ufficiale sulla morte di Fernando e promette altre indagini. Lola e Prudencio invece informano gli amici che don Pablo ha concesso loro una tregua e che presto potranno sposarsi. Intanto, Garcia-Morales confida a Meliton di essere sicuro che Maria abbia mentito e che forse quanto accaduto a Mesia sia un inganno dei paesani. Berengario invece rivela a don Anselmo di aver parlato con Marina riguardo al suo abbandono e che rivederla ha fatto risvegliare i suoi sentimenti nei confronti della donna. Più tardi, Marcela e Matias parlano del matrimonio di Lola e Prudencio: trovano che sia strano che don Pablo si sia mostrato così ragionevole e che abbia messo da parte la sua vendetta. Marcela ipotizza persino che i due amici abbiano mentito e che in realtà la situazione sia diversa. Nel frattempo, Esther fa leva sul proprio fascino per ingannare Meliton e convincerlo a farle usare il telefono del Municipio. Una volta sola, contatta il suo complice. A La Casona, Maria fa ancora gli esercizi necessari per guarire del tutto. Al Municipio, Esther riferisce a Samuel che la madre vuole portarla via con sè. La ragazza però giura che otterrà ciò che vuole nonostante le sue intromissioni. Francisca e Raimundo invece parlano del recente ritorno di Maria: sono entrambi felici che sia tornata quella di un tempo. Mauricio li avvisa poco dopo che le perlustrazioni al monastero sono terminate.

Francisca non è ancora sicura che Fernando sia davvero morto, visto che il suo cadavere è stato trafugato. Mauricio le riferisce che Garcia-Morales vuole perlustrare a tappeto Puente Viejo per scoprire la verità, sicuro che Maria abbia mentito su come siano andati i fatti. Intanto, Esther confida a Dolores di trovare sconveniente che la madre sia arrivata in città, soprattutto perchè sta alimentando i pettegolezzi. Muovendo i fili giusti, si assicura che la donna sparga ancora di più la voce sulla presunta relazione fra i suoi due genitori. Mentre Mauricio scopre che i cavalli si sono ammalati tutti all’improvviso, Marcela continua a pensare che sia strano che Armero abbia concesso una tregua a Lola e Prudencio. I due ragazzi però stanno per sposarsi e lei non è ancora certa che i suoi sospetti siano corretti. Nonostante sembri del parere opposto, anche Matias ripensa all’ultimo incontro con Prudencio e a quanto fosse certo di essere finalmente libero. Più tardi, Esther convince Berengario ad allontanare la madre per evitare i pettegolezzi. Al mattino successivo, Meliton informa Lola e Prudencio che qualsiasi animale di Puente Viejo si sta ammalando gravemente.



