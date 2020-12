Il segreto/ Anticipazioni puntate 14-20 settembre: Rosa e Adolfo si sposano

Il segreto, Anticipazioni puntate 14-20 settembre

Il Segreto torna in onda oggi pomeriggio per una nuova settimana in compagnia dei fan in vista del finale che si avvicina a grandi passi. Presto Francisca e i suoi lasceranno spazio ad altro salutando i fan della soap, quelli che in questi anni hanno seguito con passione le peripezie dei suoi personaggi e che presto si troveranno a capire come sarà il finale già annunciato ormai da oltre un anno. Dal 14 al 20 dicembre, Rosa e Adolfo suggelleranno finalmente il loro amore davanti a tutti i loro cari e dimenticando tutti gli ostacoli che li hanno tenuti lontani. A metterli insieme ci ha pensato un bacio arrivato proprio Marta è praticamente distrutta dopo quello che è successo. Donna Begona continua a tenere alto l’umore della famiglia Solozabal divertendosi con le figlie mentre Manuela continua a tenerla d’occhio convinta che la signora non sia guarita del tutto e che sia pronta a dare di matto appena sarà possibile. Francisca affronta un altro giorno da sola al capezzale del suo grande amore fino a quando qualcuno bussa alla sua porta, è Emilia. Mauricio si infuria con i dimostranti e tenta di colpirne uno ma senza molto successo e le cose non fanno altro che peggiorare per lui. Ramón sembra stressato per il rapporto con Marta e inizia a pensare che forse c’è qualcosa che ancora non sa e che forse deve meglio comprendere.

Il segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nell’ultima puntata de Il Segreto andata in onda ieri, 13 dicembre 2020, su Canale 5. Isabel sta facendo di tutto per cercare di non far sposare Adolfo con Rosa. La donna è davvero convinta che possa rovinarsi la vita e quindi prova a proteggere il figlio contro la futura nuora che non la convince. Il ragazzo però non sembra far conto alle parole di sua madre e decide di andare dritto sulla sua strada. Intanto Huertas incontra Estefania e si accorge dei suoi loschi traffici. Si insospettirà poi quando si troverà di fronte ai documenti che la donna ha consegnato. Donna Begona sta meglio, sembra essere tornata quella prima della malattia che l’aveva costretta al ricovero in clinica. Manuela però continua a non fidarsi di lei e di quanto fa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA