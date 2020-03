Il Segreto/ Anticipazioni puntate 2-8 marzo: dove è finito Fernando?

Il Segreto, anticipazioni puntate 2-8 marzo

A Il Segreto ci attende una settimana che si preannuncia ricca di colpi di scena. Fernando, dopo aver fatto esplodere il Monastero dove avrebbe dovuto perdere la vita Maria, sembra scomparso nel nulla. La Castaneda, tornata a camminare con le proprie gambe, è invece riuscita a salvarsi e dopo aver fatto tornare dal collegio Esperanza e Beltran torna finalmente alla Casona. La donna potrà finalmente dare libero sfogo a tutto quello che ha passato al fianco del Mesia e sotto il controllo della perfida Dori Vilches. Il sottosegretario Morales porterà avanti il suo piano per provocare l’inondazione di Puente Viejo. Don Berengario sarà costretto ad ammettere che Esther, la ragazza che credeva essere figlia sua e di Marina, le ha sempre mentito. Il sacerdote avrà modo anche di scoprire quanta malvagità abbia la ragazza, quando messa alle strette dall’arrivo della madre Marina a Puente Viejo, non potrà più portare avanti i suoi piani e inviterà Don Berengario a scacciare la donna che un tempo ha amato, definendola cattiva e crudele. Sono gli ultimi colpi di scena della celebre e seguitissima soap spagnola, che dopo averci accompagnato per nove stagioni e 2300 episodi è arrivata alla parola fine.

Il Segreto, dove eravamo rimasti?

Il Segreto ci ha permesso di assistere ad un colloquio tra Dolores e Marina che ha permesso alla pettegola del paese di venire a conoscenza di molti particolari che rivelano le menzogne raccontate da Esther. Dolores infatti aveva sempre sospettato che la ragazza avesse detto tutta la verità sulla sua identità e, dopo averla vista confabulare con Marina ed aver visto quest’ultima entrare nel palazzo comunale, ha deciso di seguirla per scoprire quale sia il legame che la unisce alla ragazza.

Marina è la madre della ragazza, che lei aveva dichiarato morta. A questo punto anche il fatto che sia davvero la figlia di Don Berengario appare alla donna come una possibile bugia della giovane, raccontata magari per qualche secondo fine. Intanto l’omicidio di Dori Vilches costringe Fernando ad uscire allo scoperto ed affrontare i suoi nemici per poter portare a termine il suo piano diabolico. Mentre Severo, Carmelo e Donna Francisca si organizzano per sferrare il loro attacco al Mesia, Raimundo e Irene, ignari di tutto e spaventati, confesseranno a Fernando tutta la verità e saranno presi in ostaggio da quest’ultimo. Intanto Prudencio si trova ad affrontare Pablo Armero che, informato da Francisca sul fatto che l’Ortega non è più sotto la sua protezione, vuole finalmente imporre le sue regole.



