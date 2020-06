Il Segreto/ Anticipazioni puntate 29 giugno-3 luglio: Angustias morirà?

Il Segreto, Anticipazioni puntate 29 giugno-5 luglio

Le anticipazioni degli episodi de Il Segreto riguardanti le messe in onda che vi saranno dal 29 giugno al 5 luglio 2020 ci rivelano degli spaccati davvero inaspettati. La settimana infatti inizia con un evento drammatico ossia un incendio divampato nella stanza di Angustias. A quanto pare la donna coinvolta nel drammatico evento verrà inoltre spinta da Francisca ad ammettere di essere non in grado di intendere e di volere e quindi di dover essere internata in manicomio. Continua intanto la terribile ed infinita rivalità tra Raimundo e Francesca. Cosa c’è stato in passato per generare tanto astio? Di certo l’uomo non è impassibile alle mosse disoneste della Matrona e si rivolge al comitato per l’irrigazione colpevolizzando la donna di aver abusato del suo potere. Per ironia della sorte però saranno proprio le terre di Francisca a subire una terribile infestazione. In questo contesto si farà avanti Tristan che vorrà affrontare il problema con dei pesticidi. Naturalmente in questi episodi il tormento di Pepa non si affievolisce ed è quindi sull’orlo di prendere una decisione e raccontare tutto a Tristan. La donna però ci ripensa quando riflette sul da farsi decidendo invece di fuggire nuovamente con Martin. Continua anche la storia d’amore tra Juan e Soledad. Suo fratello Tristan viene a sapere della storia e a quanto rivelano le anticipazioni il ragazzo non sarà affatto d’accordo sulla relazione dei due giovani. Aria di tensione e risvolti drammatici infine su Angustias che a quanto pare troverà il certificato fatto contro la sua volontà. La disperazione della donna e la paura di finire in manicomio la spingeranno a fare un gesto drammatico.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. La trama ci racconta ancora di Pepa e suo figlio Martin. La ragazza infatti ha scoperto le dinamiche le quali ricostruiscono e le danno conferma di quanto accaduto la notte in cui ha partorito il suo bambino. Pepa dunque fugge con il piccolo Martin durante la festa tenutasi in onore di Tristan. Proprio quando si era allontanata dalla casa di Francesca però il piccolo Martin fa il nome di quella che crede essere sua madre ossia Angustias. Naturalmente Pepa ritiene allora che non sia il caso di allontanare ulteriormente il piccolo dalla donna e soprattutto che quella non possa essere la circostanza adatta per raccontare al bambino di quanto accaduto in passato. Pepa torna dunque a Villa Montenegro dove viene accolta come la salvatrice del piccolo Martin. Angustias alla luce di quanto accaduto vuole ricompensare Pepa, ma lei si allontana presa dal forte dolore di dover rinunciare di nuovo al bambino. Oltre al dispiacere Pepa è rapita da mille domande, prima tra tutte quella che riguarda Tristan. É forse l’uomo a conoscenza di quanto accaduto quella famosa notte o forse anche lui è ignaro dei segreti che riguardano il rapimento del neonato?

Nel frattempo durante la festa l’aria si era fatta tesa e rissosa in quanto Francisca ha avuto un duro faccia a faccia contro Raimundo. Chiaro è che tra i due in passato ci sia stato qualcosa che ha compromesso la loro amicizia. Questo spiega perché la Matrona della Casona metterà a dura prova la pazienza dell’uomo manomettendo la diga. Ciò che ignora Francisca però è che proprio sua figlia Soledad sta riallacciando un rapporto con la famiglia di Raimundo. Infatti tra il figlio dell’uomo, il giovane Juan e Soledad sembrerebbe stia nascendo qualcosa.



