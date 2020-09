Il Segreto/ Anticipazioni puntate 7-11 settembre: Pedro sarà assolto?

Il Segreto, anticipazioni puntate 7-11 settembre

Nelle puntate de Il Segreto di questa settimana, che va dal 7 all’11 settembre, grazie all’aiuto di Don Ignacio e del Capitano Huertas, Pedro potrebbe essere assolto dall’accusa di diserzione, vista la difficile situazione in caserma. Marta e Damian stanno tramando il rapimento di Adolfo e Tomas, tenendo all’oscuro Matias da tutto questo. Il Castañeda, però, sospetta qualcosa e indaga sullo strano comportamento dei due. Isabel intuisce che fra Adolfo e Marta c’è qualcosa di più di un rapporto fra cognati e approva un’eventuale relazione fra i due ma le sue attenzioni vengono rapite da una discussione con Francisca che inizia ad avere molti dubbi su sua cugina. Campuzano ed Eulalia arrivano a Puente Viejo per tentare di uccidere Francisca mentre Onesimo, aiutato dalla sua famiglia e dagli amici del paese, mette in scena il suo funerale per ingannare Gunther e convincerlo a tornare in Germania. Inigo è sempre più innamorato della marchesa e durante un viaggio di lavoro le propone di vivere come una vera coppia, per dare finalmente una forma al loro rapporto, fino a quel momento clandestino.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Diamo uno sguardo a dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Il capitano Huertas giunge alla Villa per procedere con la perquisizione alla ricerca di Pablo. Inizialmente Don Ignacio è disponibile ma, grazie ad un gesto furtivo di Manuela, capisce che non deve consentire ai militari di entrare in casa e così blocca tutto, dicendo al capitano che nessuno si nasconde in casa e chiedendogli di fidarsi di lui. Una volta rimasti soli, l’uomo parla con Pablo e si fa spiegare e ragioni del suo gesto. Il ragazzo racconta dei soprusi e del pericolo per la sua vita, aggiungendo anche che ha temuto per la sua vita e che si è rivolto a Carolina perché i due giovani si amano in segreto da qualche mese. Il Solozabal lo sgrida per la relazione con Carolina ma promette di aiutarlo a scagionarsi. In accordo con Urrutia, il giorno dopo convoca in ufficio il capitano e gli confessa di aver scoperto che Pablo è nascosto in casa ma che non ha intenzione di consegnarlo alle autorità perché non avrebbe un processo giusto e rischierebbe il carcere a vita. Intanto Carolina ha bisogno di sfogarsi e racconta alle sorelle quello che è successo con la guardia civil: le due ragazze sono sconvolte ma promettono di mantenere il segreto per non compromettere ulteriormente la posizione del giovane.

Marcela rischia di farsi scoprire da Matias perché, quando il marito nomina Tomas, ha un attimo di sbandamento e fa cadere il vassoio e tutto il suo contenuto. Poi, nel tentativo di rimediare e soprattutto nell’ottica di salvare il loro matrimonio, si interessa alle questioni del sindacato che tanto stanno a cuore al Castañeda. In effetti Matias è molto preoccupato perché da giorni non ha notizie di Alicia e Damian e trova molto strano che i due, prima così attivi nell’individuare un’azione dimostrativa per vendicare la morte di Cosme, ora siano così silenti. In realtà i due stanno tramando alle sue spalle il rapimento di Don Ramon ma la Urrutia si guarda bene dal confessare la cosa a Matias per non farsi rovinare i piani. Tomas e Adolfo, invece, sono felici perché hanno in programma la partecipazione ad una fiera di settore che si terrà in un’altra città: l’occasione per i due è pure un momento per allontanarsi dalle rispettive preoccupazioni, Tomas legate alla perdita di Marcela e Adolfo per la sua indecisione fra Marta e Rosa. Gunther si reca in municipio per avere notizie della morte di Onesimo e trova Mauricio e il capitano Huertas che sono disposti a mantenere il gioco del Mirañar. L’ufficiale tedesco, però, sembra non credere alla versione che gli viene fornita e continua ad indagare.



