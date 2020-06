Il Segreto/ Anticipazioni replica 27 giugno 2020: Pepa interrompe la fuga e…

Il Segreto, anticipazioni puntata 27 giugno 2020

Le anticipazioni sulla puntata de Il Segreto in onda oggi, sabato 27 giugno 2020, ci rivelano il vero motivo per cui Pepa ha interrotto la sua fuga con il piccolo Martin. Gli spoiler parlano di una puntata dove regna la tensione. Infatti Pepa lascia una casa dove si sta svolgendo allegramente una festa, ma torna trovando un clima ben diverso. Infatti da una parte la preoccupazione per la scomparsa del piccolo Martin ha reso gli animi molto tesi, ma dall’altra a peggiorare la situazione c’è stato l’acceso scontro tra Francisca ed RAimundo. Ciò che è dato sapere per adesso è che i due hanno avuto qualcosa su cui discutere in passato. A rendere il tutto più misterioso è il comportamento dell’uomo, ben attento a non svelare, soprattutto agli occhi della figlia, i reali motivi che hanno scatenato la discussione con Francisca. Ma perchè Pepa ha deciso di tornare? Dalle anticipazioni sembrerebbe che il piccolo Martin abbia chiesto di quella che crede essere sua madre ossia Angustias. La ragazza ha dunque deciso di riportare Martin dalla moglie di Tristan per non farlo soffrire? O forse ha ritenuto non idoneo quel momento per dare spiegazioni ad un bambino così piccolo? Di certo le domande che Pepa potrebbe essersi posta sono molte a partire dalla posizione di Tristan. L’uomo è forse a conoscenza di ciò che è realmente successo il giorno del parto di Angustias?

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Si vedrà Pepa davanti ad una sconvolgente novità. Si tratta di un sospetto divenuto certezza e che lascerà i telespettatori, che ancora non avevano mai visto la soap, a bocca aperta. Infatti queste sono delle puntate in replica, in attesa di quelle inedite che verranno trasmesse in estate. Si riparte dalla giovane Pepa che viene a scoprire qualcosa di incredibile: Martin è suo figlio. Sappiamo già che ufficialmente il bambino è il primogenito di Angustias, ma in realtà sarebbe quel neonato che le fu strappato da Elvira e Carlos Castro. Dopo approfondite ricerche Pepa è riuscita a far luce ad una serie di circostanze che le erano sembrate poco chiare. Così facendo ottiene conferma perciò dei suoi sospetti.

Ma Pepa non vuole avere dubbio alcuno e quindi continua a far domande in giro in special modo sulla prima gravidanza di Angustias. Proprio facendo domande su questo evento viene a scoprire qualcosa di sconvolgente. Carlos, che ormai è scomparso a causa di un incendio, era figlio di primo letto di don Salvador, il marito di Francisca. Questo significa dunque che Carlos era il fratellastro di Tristan e Soledad. Alla luce di quanto scoperto Pepa non ci pensa due volte e decide di fuggire con suo figlio, il piccolo Martin. Per agire attende allora il ricevimento in onore di Tristan, dove tutti saranno occupati a pensare ad altro. Appena si nota però l’assenza del bambino Angustias lancia l’allarme e tutti si metteranno alla ricerca del bambino. Pepa non desterà sospetti e si avvantaggerà per allontanarsi, ma ci sarà l’ennesimo colpo di scena. Sembra infatti che Pepa tornerà indietro, ma ancora non sappiamo il motivo. Ciò che non sa Pepa è che nel frattempo il clima in casa si sta facendo rovente. Infatti Francisca affronta Raimundo in un drammatico faccia a faccia. tale astio è il frutto di un rancore proveniente dal passato. Infatti Emilia, la figlia di Raimundo, ne sospetta i motivi, ma il padre preferisce non dare alcuna spiegazione.



