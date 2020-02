Il Segreto/ Anticipazioni settimanali 3-9 febbraio 2020: la rivelazione di Don Berengario

Il segreto, anticipazioni puntate 3-9 febbraio

Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnoli per Il Segreto la settimana che si aprirà oggi vedrà tutti gli appassionati trattenere davvero il fiato. Ad attenderli vi sarà una clamorosa rivelazione di Don Berengario, un viaggio che Donna Francisca farà a La Habana per accertarsi delle condizioni di salute di Maria e la preoccupazione di Lola, che teme la vendetta della Montenegro nei confronti del suo amato Prudencio. Ma a farla da padrona sarà la preoccupazione di tutti per l’imminente inondazione preannunciata dall’inaugurazione della nuova diga. Se da un lato Severo e Carmelo indagando sui reali motivi che hanno portato alla sua costruzione., scopriranno un interesse personale di Morales, dall’altro il dispiacere di vedere tanti amici in pericolo farà decidere ad Elsa ed Isaac di rimandare la loro luna di miele per essere al loro fianco. Per seguire l’evolversi della situazione non ci rimane che attendere gli sviluppi a cui assisteremo, nelle puntate pomeridiane trasmesse dalla rete ammiraglia Mediaset.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Nell’appuntamento di ieri con la soap spagnola Il Segreto abbiamo potuto vedere Elsa ed Isaac pronti a lasciare Puente Viejo. I due infatti, dopo le varie vicissitudini che li hanno visti tremare davanti alla malattia della Laguna ed ai diabolici piani della perfida Antolina si preparano finalmente a poter coronare il loro sogno d’amore. Prima di lasciare il Paese però donano al Comune una ingente somma di denaro. Si tratta del denaro che Alvaro ha restituito ad Elsa e che i due intendono lasciare al Comune per poter affrontare tutti i problemi legati alla nuova diga che sta facendo davvero preoccupare tutti a Puente Viejo. Proprio indagando riguardo alla costruzione della diga Carmelo e Severo riescono a scoprire che dietro vi sono interessi molto personali del sottosegretario Morales, che nel frattempo si è fatto avanti proponendo come rimborso delle cifre davvero ridicole a tutti gli abitanti di Puente Viejo. Per fermare i lavori per la costruzione della diga i paesani non avevano esitato neppure a ricorrere al Tribunale, che però ha rigettato la richiesta definendola in netto contrasto con l’interesse nazionale. Anche coloro che, con questa iniziativa, avevano davvero sperato di impedire che Puente Viejo fosse cancellato definitivamente dalle cartine geografiche appaiono così nello sconforto più cupo.

Anche Donna Francisca è sempre più intenzionata a dare battaglia al sottosegretario, anche se vi sono anche altri fatti oltre alla diga a destare la sua preoccupazione. La situazione di Maria, trattenuta da Fernando a La Habana, e le condizioni di salute della Castaneda sono per la Montenegro una grande fonte di preoccupazione. Raimundo cerca di invitarla a mantenere la calma, ma sa bene che il temperamento della moglie non le permette di accettare spesso consigli. Intanto anche Lola e Prudencio hanno altri problemi che si aggiungono a quelli relativi alla diga. La donna ha infatti deciso a malincuore di lasciare l’uomo che ama perché non vuole esporlo alle ire di Donna Francisca. L’Ortega però, ora che ha compreso tutte le ragioni che vi sono dietro al comportamento passato di Lola, non sembra affatto disposto a scrivere la parola fine alla loro relazione per i ricatti di Francisca. Chiede così aiuto e consiglio a Matias e Marcela coinvolgendoli in un suo piano preciso. Come andrà a finire la sofferta love story tra Prudencio e Lola? Riusciranno anche loro a coronare il loro sogno d’amore, come si stanno apprestando a fare Elsa ed Isaac? E quale destino attende davvero Puente Viejo, che a quanto pare è destinato a scomparire definitivamente per questioni personali legate al sottosegretario Morales? Per saperlo dovremmo attendere una nuova avvincente puntata di Il Segreto, in onda come sempre nel pomeriggio di Canale 5.



