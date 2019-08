Il Segreto/ Anticipazioni spagnole: Maria tra il ritorno di Gonzalo e la morte?

IL SEGRETO E’ IN PAUSA SU CANALE 5

Si chiude una prima settimana senza Il Segreto su Canale5. La soap è in pausa fino al prossimo 26 agosto ma fino ad allora possiamo consolarci con le anticipazioni spagnole che mettono con le spalle al muro la bella e dolce Maria. La pupilla di Donna Francescia è tornata in Spagna dopo la sua lunga parentesi cubana e questa volta lo ha fatto proprio per tornare alla villa dalla sua madrina che l’ha salvata e accolta. Alla casona Maria non ha trovato solo la cattiva della soap ma anche Fernando, colui che ha abusato di lei e che gli ha fatto del male sotto ogni forma per allontanarla da Gonzalo. Fatto sta che con quest’ultimo qualcosa si è rotto e l’unico a consolarla è stato proprio il suo ex aguzzino fino a che alla sua porta non ha bussato il suo grande amico cubano Roberto. Non ci vuole molto per capire che nelle priorità di Donna Francisca adesso è finito proprio lui e questo la spingerà a ordire piani insieme a Fernando Mesia.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LA LETTERA DI GONZALO

Le novità per Maria non mancheranno e secondo le anticipazioni spagnole de Il Segreto sembra proprio che Gonzalo tornerà, almeno sotto forma di lettera, nella sua vita. Proprio nei prossimi giorni scopriremo che Maria non potrà contare solo sulla corte di Fernando e Roberto visto che anche il marito Gonzalo pensa ancora a lei e ai loro bambini tanto da farle recapitare una lettera che lei leggerà e che la metterà completamente in crisi. Cosa farà a quel punto la figlia di Emilia e Alfonso? Lascerà la Spagna per tornare da lui? Visto che Jordi Coll ha lasciato la serie per sempre, almeno per ora, sembra che i fan non avranno modo di vederlo e l’unico modo per Maria di rivederlo sarà quello di lasciare Puente Viejo, ma sarà davvero così facile? Sembra proprio di no visto che Francisca è intenzionata ad uccidere Roberto mentre Fernando farà di tutto per tenere la sua amata Maria tra le sue grinfie.

CHI E’ DORI?

Proprio per questo assisteremo all’arrivo della misteriosa Dori. Nelle puntate spagnole de Il Segreto Maria rimarrà coinvolta nell’attentato contro Donna Francisca e perderà l’uso delle gambe e sarà proprio Fernando a prendersi cura di lei mettendole al fianco un’infermiera austera e severa che le farà affrontare un duro percorso riabilitativo. Peccato che la misteriosa Dori Vilches darà del filo da torcere a Maria e non solo per via delle sue cure ma anche perché Fernando continuerà a confermare la sua presenza per tenere sotto controllo Maria. Il vero intento di Fernando è quello di tenere Maria priva di mobilità proprio per non permetterle di lasciarlo e andare via, questa volta la giovane sarà in grado di uscire da sola da questo incubo? Come ogni personaggio anche Dori si porterà dietro una serie di segreti che lasceranno senza parole i fan de Il Segreto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA