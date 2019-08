Il Segreto/ Perché non va in onda oggi 5 agosto e quando tornerà

IL SEGRETO NON VA IN ONDA OGGI, 5 AGOSTO

Il Segreto oggi, 5 agosto, non va in onda. Proprio da questo lunedì, e per due settimane, la serie spagnola rimarrà in panchina per via delle vacanze estive che lascerà Donna Francisca e i suoi fuori dai giochi fino al prossimo 26 agosto. A partire da oggi, il posto della soap spagnola sarà occupato da Bitter Sweet, la serie turca con Ozge Gurel. Toccherà proprio alla sua Nazli tenere impegnato il pubblico di Canale 5 dalle 14.45 fino alle 16 e 10 e oltre andando in onda con una doppia puntata. Tutto tornerà al proprio posto dal 26 agosto quando Il Segreto tornerà in onda al suo solito orario con una singola puntata al giorno in attesa del ritorno dei reality e di Amici che porteranno via qualche minuto prezioso ai fan storici della soap spagnola di Canale 5 che ha lasciato tutti con il fiato sospeso per via di quello che sta succedendo a Fe ma anche a Julieta e a Elsa.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI: FE AFFRONTERÀ IL SUO PASSATO

Il Segreto tornerà il 26 agosto e sarà a quel punto che si occuperà della questione Fe. Chi ha visto la soap fino a venerdì sa bene che la nostra amata Fe è finita nuovamente nei guai e il passato ha bussato nuovamente alla sua porta. Quello che è successo nel famoso bordello dove era finita per amore di Mauricio è venuto a galla perché lei stessa ha dovuto raccontare tutto al suo omaccione quando uno degli uomini a cui ha portato via la borsa con i soldi è arrivato in paese. L’uomo si è spacciato per un rappresentante di vini dicendosi pronto a incontrare Fe che, quando ha capito la situazione, si è rintanata a casa di Julieta (in crisi dopo quello che le è successo durante il rapimento). Mauricio si è subito offerto di aiutarla minacciando Faustino ma le cose prenderanno una piega violenta e inaspettata tant’è che Fe, dopo essere scampata ad un agguato, deciderà di nuovo di lasciare Puente Viejo per raggiungere Rosario e Prado in America. In quali mani finirà la sua enoteca a quel punto?

ELSA ANDRA’ INCONTRO AL SUO AMARO DESTINO?

Altra storia per Elsa che ne Il Segreto non solo dovrà fare i conti con i suoi sentimenti per Isaac ma anche con il futuro e la proposta del dottor Fernandez. Il misterioso personaggio della soap spagnola ha deciso di accettare al proposta del sindaco e rimanere in paese per occuparsi del dispensario proprio insieme ad Elsa che, dopo il primo no dato al dottore, alla fine non solo accetta il lavoro ma anche la sua prossima proposta di matrimonio. Per tutto questo dovremo attendere il ritorno dalle vacanze della soap ma quello che rivelano le anticipazioni non lascia pensare a niente di buono e sembra che i due non arriveranno nemmeno all’altare, perché? Perché Fernandez sembra interessato ad altro e non tanto alla mano o all’amore della dolce Elsa. Come andrà a finire questa storia? Lo scopriremo solo il prossimo autunno.



