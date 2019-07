Il sole nella stanza/ Su Rete 4 il film con Sandra Dee (oggi, 17 luglio 2019)

Il film “Il sole in una stanza” (titolo originale “Tammy and the Doctor”) verrà trasmesso da Rete 4 nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio 2019, a partire dalle 16.40. Realizzata nel 1963 dal regista Harry Keller, la pellicola annovera come protagonisti gli attori Peter Fonda e Sandra Dee. Al loro fianco troviamo MacDonald Carey, Margaret Lindsay, Reginald Owen, Buelah Bondi, Alice Pearce, Joan Marshall, Adam West, Stanley Clements, Mitzi Hoag e Doodles Weaver. La colonna sonora del film è stata affidata al compositore americano Frank Sinner. Il musicista è scomparso cinque anni dopo l’uscita della pellicola e fra i suoi tanti lavori troviamo anche diversi episodi della serie tv degli anni Quaranta dedicata a Sherlock Holmes, con uno script di Lynn Riggs e Robert Hardy Andrews.

Il sole nella stanza, la trama del film

Quando la signora Call ha un attacco di cuore, Tammy – una giovane ragazza del Mississippi – l’accompagna all’ospedale e rimane lì in attesa che i medici le diano qualche notizia. In ospedale Tammy incontra il dottor Mark Cheswick. Per la ragazza è un vero e proprio colpo di fulmine, mentre il medico cerca di allontanarla per non compromettere la sua carriera. Tammy riesce a farsi assumere dall’ospedale, nella speranza di riuscire a conquistare il bel dottore. La ragazza combinerà qualche guaio ma riuscirà anche a farsi benvolere da medici e infermieri: Tammy riesce a far ragionare lo scontroso Jason Tripp, infonde coraggio ad Annie che deve affrontare un’operazione e convince la caposala Rachel a tornare in ospedale nonostante il dottor Bentley, di cui è innamorata, la tratti con distacco. Il lieto fine, anche per Tammy, è assicurato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA