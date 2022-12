Il tè allunga la vita/ L’esperto: “Benefici per chi lo beve ogni giorno”

Che il tè abbia moltissimi benefici è cosa nota, ma in pochi sanno che bere ogni giorno questa bevanda può allungare la vita. Le proprietà dei tè sono state discusse nel corso del programma Unomattina in onda su Rai1 assieme a due esperti del settore: Gianni Cocco, esperto di questa bevanda, e Albino Ferri che invece il tè lo importa. Ospiti di Massimiliano Ossini, la prima raccomandazione per chi ama sorseggiare il tè al bar è di non farselo preparare con l’acqua della macchinetta del caffè, perché “è troppo calda, iperconcentrata e stantia”, dunque non adatta a esaltare gli svariati benefici e le proprietà di questa bevanda.

Albino Ferri, ospite di Unomattina, ha spiegato che “esistono tantissime tipologie di tè”, alcune più celebri e altre meno note. Per esempio il tè bianco che “prende il nome dalla lanuggine sul germoglio”, oppure il famosissimo tè verde che mantiene il suo colore perché “non subisce ossidazione”. E poi il tè nero, “che invece subisce una totale ossidazione, cioè la foglia si trasforma e da verde diventa scura”, e anche i “tè da invecchiamento” che “non hanno scadenza ma migliorano con il tempo”, un po’ come i vini. E svela anche una curiosità su queste classificazioni del tè, che vengono effettuate “in base al tipo di essicazione, che può essere fatta solo al sole”. Dunque, da una stessa pianta è possibile ottenere del tè verde ma anche del tè nero a seconda dell’ossidazione al momento del processo di essicazione. E ognuna presente benefici e proprietà uniche.

Tè, proprietà e benefici: allunga la vita, ma va servito con alcuni accorgimenti

Proprietà e benefici del tè, la trasmissione Unomattina svela un’altra curiosità inaspettata per molti telespettatori: esistono piantagioni di tè in Italia e in particolare la più grande, che vanta oltre 20mila piante, si trova in Val d’Ossola in Piemonte. Qui si stende infatti una piantagione di Camellia sinensis, da cui si ottengono appunto le foglie del tè. Questa bevanda è capace di apportare proteine, ferro, magnesio, potassio, sodio e numerose vitamine. Il tè è inoltre ricco di antiossidanti e specie quello verde può ridurre pressione e colesterolo, aiutando la digestione e riducendo il rischio di ictus, aiutando anche a combattere alcuni tumori. Per trarre il meglio da questa bevanda, però, occorrono alcuni accorgimenti.

Innanzitutto, ogni particolare tè ha il suo periodo di infusione e la temperatura ottimale dell’acqua in base alle sue proprietà. In generale è poi sempre bene preferire il tè sfuso o comunque in foglie. Se sentite l’esigenza di addolcire la bevanda, poi, il miele è più indicato rispetto allo zucchero.











