Il tempo delle mele/ Su Tv8 il film con Sophie Marceau (oggi, 17 luglio 2019)

Questa sera, mercoledì 17 luglio, alle 21.30 su Tv8 va in onda un grande classico: “Il tempo delle mele”, film francese del 1980 diretto da Claude Pinoteau e interpretato da Sophie Marceau, nel suo esordio cinematografico a soli 13 anni. Scritto da Danièle Thompson e Claude Pinoteau, il film parla di una tredicenne francese che deve affrontare i primi batticuore e alcuni problemi familiari. Il film è stato un successo internazionale al botteghino, con 4.378.500 spettatori in Francia. La colonna sonora del film è caratterizzata dal brano “Reality”, contato da Richard Sanderson. Nel 1982 è uscito il sequel “Il tempo delle mele 2”

Il tempo delle mele, la trama del film

La tredicenne Vic (Sophie Marceau) inizia il liceo. Fa amicizia con Pénélope (Sheila O’Connor) e insieme “studiano” i ragazzi della loro scuola, alla ricerca del vero amore. I suoi genitori, François (Claude Brasseur), dentista, e Françoise (Brigitte Fossey), fumettista, sono troppo occupati con le rispettive carriere o con i loro problemi di coppia per ascoltare la figlia. Vic si confida molto spesso con la bisnonna Poupette (Denise Gray), che è molto più disponibile a parlare con lei nonostante il divario generazionale. Dopo lunghe insistenza e discussioni, i genitori di Vic acconsentono a permetterle di partecipare alla festa organizzata da Raoul, un amico del liceo. Lì, Vic incontra Mathieu (Alexandre Sterling), un ragazzo delle superiori che ha un anno più di lei. È amore a prima vista. Mentre la ragazza cerca in tutti i modi di rincontrare Matthieu, i suoi genitori attraversano una crisi matrimoniale, anche a causa di un tradimento reciproco. Il film si conclude con la festa per il quattordicesimo compleanno di Vic: la ragazza balla tra le braccia del suo Matthieu, ma guardando in un’altra direzione…

