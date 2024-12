Chi è Paola, l’ex compagna di Francesco Paolantoni: una storia rimasta segreta fino a Ballando con le stelle 2024

“Sono molto sorpresa di essere qui”: ha esordito così Paola, l’ex compagna di Francesco Paolantoni, nel videomessaggio di presentazione a Ballando con le stelle 2024. L’ex dell’attore, sempre riservatissimo sulla sua vita privata, racconta i dettagli della loro lunghissima storia d’amore. “Definire il mio rapporto con Francesco è un’impresa forse ancora più ardua che per me ballare, perché noi ci frequentiamo da più di 40 anni.” ha esordito Paola.

Chi è Francesco Paolantoni/ La 'svolta' in carriera, la crisi e la rinascita:"Quando avevo sei anni..."

Così ha parlato del loro amore, finora rimasto segreto al gossip: “Per circa 20 anni siamo stati una coppia canonica, convivente, siamo andati a vivere insieme molto presto… Lui aveva perso da poco entrambi i genitori, eravamo tutti e due spiantati. Io una studentessa di matematica prestata al teatro, lui invece era un attore di prosa. Facemmo questa prima tournée serissima, poi la sera, usciti dal teatro, lui se ne usciva con queste vocette… gli avevo suggerito di sfruttare questa sua Vis comica, così io ho sfruttato il mestiere di autrice e lui di comico.” Così ha concluso: “È andato così avanti il nostro rapporto per circa 20 anni, con crisi cicliche, mediamente di 4 anni. Dopo 20 anni la crisi sembrava definitiva, tuttavia è un legame che non si è mai sciolto. Dopo molti anni abbiamo ripreso a frequentarci a distanza, ognuno a casa sua. Oggi non lo so definire il nostro rapporto, è rimasto il piacere di condividere le cose insieme.”