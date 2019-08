Il tempo delle mele/ Video, su Tv8 il film con Sophie Marceau (oggi, 21 agosto 2019)

Il 21 agosto, alle 21:30 e su Tv8, andrà in onda “Il tempo delle mele“. Lungometraggio prodotto in Francia nel 1980, esso segna l’esordio assoluto di un’allora giovanissima Sophie Marceau. Scelta ad appena 13 anni, la ora cinquantaduenne parigina vedrà in tale pellicola un vero e proprio trampolino di lancio per una carriera che si preannuncerà luminosa e ricca di successi professionali. Vasta e variegata è la gamma di produzioni nelle quali Sophie avrà modo di mostrare il proprio talento recitativo. Oltre l’intera saga del fortunatissimo film, che consta di ben 3 episodi, da tenere in considerazione è anche una parte in “Il mondo non basta”, diciannovesimo film dell’altrettanto longeva epopea dell’agente segreto OO7. “Il tempo delle mele” è una commedia sentimentale diretta da Claude Pinoteau. Morto nel 2012 alla veneranda età di 87 anni, Pinoteau lascia in eredità ai posteri altri film di indubbio successo, come “Lo schiaffo” ed “Il genio”. Le musiche sono del compositore rumeno, naturalizzato francese, Vladimir Cosma. Nel suo percorso professionale, molteplici sono state le collaborazioni eccellenti, tra cui quella con il nostrano Ettore Scola.

Il tempo delle mele, la trama del film

“Il tempo delle mele” narra di Vic, tredicenne di Parigi che frequenta le scuole superiori. Quando meno se lo attende, per la giovane arriva il momento di imbattersi in quella che è la sua prima relazione amorosa. Il ragazzo di cui si innamora si chiama Mathieu. Egli esercita in Vic un’attrazione tale da riuscirle complicato rinunciarci. La situazione di Vic in ambito familiare non è tra le più rosee, visto che iniziano a sopraggiungere incomprensioni generazionali sia con la madre che con il padre. Come se ciò non fosse ancora sufficiente, i coniugi sono costretti a fronteggiare un momento complicato che li conduce verso quella che pare un’inevitavile ed imminente divorzio. In questo lasso temporale buio, Vic non può far altro che far affidamento sull’importante figura della bisnonna Poupette, che consiglia e consola saggiamente la ragazza. La situazione pian piano evolve, con i genitori di Vic che tornano a stare insieme e la giovane donna che si invaghisce di un’altra persona in occasione di un party.

