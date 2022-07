Il tre/ “Boogie Woogie? Scritta in un giorno felice, sto in fissa con musica Grease”

Il Tre e il successo di Boogie Woogie: “Nata in giorno happy”

Estate ricca di impegni per il Tre con il suo Ali Black Tour che andrà avanti fino al prossimo settembre. Il cantante di “Boogie Woogie” si gode il momento felice, ma non vede l’ora di mettere mano ai tanti progetti a cui sta già lavorando. Lo ha raccontato lui stesso in una intervista rilasciata a MTV, dove tra una chiacchiera e l’altro ha raccontato molto del suo nuovo brano, nato in un giorno piuttosto speciale, dei concerti e degli obiettivi da raggiungere a breve termine. “Cantare e suonare del vivo è la cosa che mi piace di più”, ha raccontato Guido, il suo vero nome. “Boogie Woogie è nato in un giorno particolarmente felice per me, cosa rara perché ho sempre una nota malinconica nei miei pezzi. Ho buttato dentro del rap in quel pezzo, che non vuole avere troppe pretese”.

Nell’intervista a MTV, Il Tre ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a intitolare il pezzo, ‘Boogie Woogie’. “Ho scelto di intitolarlo così perché il pezzo parte proprio in questo modo. Il titolo è figo perché, dà spensieratezza e poi io sto in fissa con le colonne sonore di Grease”. Per quanto riguarda il rapporto con le esibizioni dal vivo ed eventuali riti scaramantici, il rapper ha chiarito di non seguire alcun copione scritto: “Nulla di particolare, ma abbraccio le persone che mi sono vicino, come amici, manager, fidanzata. Cerco solo di prendere più energia possibile. Per il futuro ho parecchi pezzi pronti, devo solo capire come farli uscire e come contestualizzarli”, ha concluso.

