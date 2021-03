Il tuo idolo si ritira? C’è il congedo dal lavoro/ In Giappone Oshi Vacation System

Se il tuo idolo si ritira, che sia un calciatore, un pilota, un cantante, un attore o un comune mortale, puoi avere diritto ad un congedo pagato dal lavoro. Questo quanto accaduto nel magico Giappone, mondo tanto lontano al nostro quanto unico, e precisamente presso l’azienda Hiroro, un marchio legato ad eventi e pubblicità con sede in quel di Tokyo, che ha appunto deciso di concedere ben 10 giorni di stacco dal lavoro ai propri dipendenti colpiti da un trauma psicologico legato ad un proprio idolo.

Una scelta del presidente di Hiroro, Shizen Tsurumi, che ha annunciato attraverso un tweet il nuovo sistema chiamato Oshi Vacation System, così come riportato dal sito ufficiale di Radio Deejay. “È come se il tuo animale domestico o un tuo caro sparissero all’improvviso – le parole del presidente Tsurumi a VICE World News – non per forza deceduti, ma semplicemente trasferiti dove non puoi frequentarli e sentirli vicino. È come se i tuoi figli uscissero di casa. È quella tristezza lì”.

CONGEDO DAL LAVORO SE IDOLO SI RITIRA: “ECCO DA COSA E’ NATA QUESTA IDEA…”

Oshi è un termine che viene utilizzato dalle comunità dei fan degli idol per descrivere l’artista preferito, e proprio per questo è stato utilizzato nel nuovo sistema di “vacanze” di cui sopra. L’idea del congedo dal lavoro in caso di ritiro di un suo idolo, è venuta al presidente di Hiroro quando si era accorto che un proprio dipendente appariva distratto sul lavoro: “Un idolo del maid cafè – ha spiegato a riguardo lo stesso manager – che frequentavano si era ritirato (particolare tipo di caffetteria a tema molto in voga in Giappone ndr) ed è stato uno shock per il mio impiegato. Posso capirlo, per esperienza personale”. Il provvedimento introdotto è a tutela della salute mentale, e fa particolarmente notizia in quanto è nota e risaputa la cultura del lavoro giapponese, decisamente rigorosa, e nazione tra l’altro dove manca un sistema nazionale di congedo per malattia. Chissà che anche altri Paesi non possano adottare la stessa soluzione.

