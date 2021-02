Emma Watson si ritira dal cinema?/ “Più tempo per il fidanzato Leo Robinton”

Brutte notizie in arrivo per i fan appassionati della saga di Harry Potter: l’attrice Emma Watson avrebbe deciso di prendersi una pausa a tempo indeterminato dalla recitazione. La notizia di un suo presunto ritiro dalle scene ha fatto prontamente balzare il suo nome tra le tendenze di Twitter dove sono in tanti ad aver manifestato incredulità. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il Daily Mail che titola: “Emma Watson ‘fa un passo indietro dalla recitazione per passare del tempo con il fidanzato Leo Robinton'”. La star di Harry Potter diventata celebre all’età di appena 9 anni avrebbe quindi deciso di compiere un passo indietro per riservare il giusto spazio e tempo alla recitazione.

Quella raccolta dalla testata non sarebbe una semplice voce ma giungerebbe da una fonte accreditata – secondo ScreenWeek dall’agente della stessa attrice – secondo la quale attualmente Emma sarebbe “inattiva”, ovvero avrebbe “lasciato la recitazione”. Una conclusione forse un po’ troppo affrettata e che potrebbe presto essere smentita (o chissà, magari confermata) dalla stessa diretta interessata.

EMMA WATSON SI RITIRA DALLE SCENE? L’INDISCREZIONE DEL DAILY MAIL

La giovane età di Emma Watson (31 anni ad aprile) le permette certamente di prendersi una meritata pausa e decidere con calma cosa fare del suo futuro professionale dopo i tanti anni sul set di Harry Potter. Il Daily Mail intanto ha lanciato la bomba facendo storcere il naso a più di qualche fan dell’attrice, fornendo al tempo stesso alcune notizie importanti sul piano sentimentale: “La star di Harry Potter, che è famosa da quando aveva nove anni, ha deciso di allontanarsi dalle luci della ribalta per trascorrere del tempo con il fidanzato Leo Robinton, con cui esce da 18 mesi”, ha rivelato la testata. Secondo quanto appreso, per diverse settimane e fino allo scorso gennaio, la coppia – Leo guadagnerebbe una fortuna dalla vendita di cannabis legale a Los Angeles – avrebbero vissuto in gran segreto a Ibiza decidendo quindi di mantenere un basso profilo rispetto alla sua relazione. Attualmente sarebbe a Los Angeles, prosegue il Daily Mail, “ma il suo agente conferma che la sua carriera è ‘in pausa’ e lei ‘non sta assumendo nuovi impegni'”. Si tratta di un addio o di una pausa momentanea?



