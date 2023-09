“Il vaccino provoca danni”/ Cardiologo McCullough “Ecco come disintossicarsi da Spike”

Danni da vaccino che hanno portato all’aumento delle morti improvvise, per il cardiologo di fama internazionale Peter McCullough i due fenomeni sono strettamente collegati ed in particolare causati dalla proteina Spike, questo sarebbe confermato dal fatto che la sostanza è stata trovata negli organi in seguito alle autopsie condotte sui vaccinati deceduti apparentemente senza motivo. Il medico ha più volte affermato che in Usa i vaccini Covid hanno fatto più vittime di una guerra civile, e ora torna ad accusare i governi di tutto il mondo per aver sottovalutato gli effetti avversi, e soprattutto l’incidenza delle miocarditi che nel 90% hanno portato alla morte i soggetti che avevano ricevuto una o più dosi.

Vaccino contro tumore al fegato: prima somministrazione a Napoli/ “Potrebbe rivoluzionare lo scenario”

Intervistato da La Verità McCullough afferma che, gli errori fatti sono stati tantissimi, e la popolazione ha sofferto a causa di una mancanza di prudenza e modestia, “un grande atto di presunzione” che anche in Italia non ha tenuto conto del fatto che “qualcosa potesse andare storto“. E anche adesso, che è ripartito l’allarme varianti aggressive Covid, e si sta tornando alle misure preventive, il cardiologo ci tiene a sottolineare che “Le mascherine non bloccano il virus“, quindi non servirà a nulla tornare alle imposizioni, specialmente nelle scuole.

Mascherine a scuola/ Risalita contagi preoccupa: Ministero deve dare indicazioni sugli asintomatici

Danni da vaccino Covid, Cardiologo McCullough “Aumentate patologie respiratorie nei bambini”

I vaccini sono attualmente considerati da tutti i governi l’arma primaria per contrastare la diffusione del Covid tra la popolazione. Sono considerati sicuri, e lo dimostra il fatto che vengono consigliati soprattutto a bambini, donne in gravidanza e soggetti fragili. Questo però per il cardiologo Peter McCollough è un grande errore, perchè specialmente nei bambini piccoli bisognerebbe avere più cautela nelle somministrazioni multiple. Perchè, “c’è una casistica inquietante di aumento di patologie respiratorie croniche e malattie neuropsichiatriche” e queste sarebbero state causate dalla proteina Spike contenuta nei vaccini sintetici sviluppati con terapia genica.

Disturbi del sonno/ Della Marca (neurologo): "Cervello deve ricaricarsi, dispositivi elettronici non aiutano"

La stessa sarebbe anche responsabile della formazione dei coaguli che provocano arresti cardiaci improvvisi. Dei danni da vaccini però, pochi medici parlano. Anche i dati sulle morti, sarebbero stati sottostimati, come afferma il medico “Le vere statistiche parlano di almeno 18.000 decessi, di cui 11.000 verificatisi nei centri vaccinali o poco dopo la vaccinazione“. Una soluzione proposta per contrastare gli effetti, come afferma il cardiologo è quella di una “disintossicazione” con prodotti naturali a base di nattochinasi, bromelina e curcumina che possono distruggere la proteina Spike.











© RIPRODUZIONE RISERVATA