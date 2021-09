Il Volo/ Da Venezia a Verona: l’omaggio a Ennio Morricone (Seat Music Awards)

Stasera torna Il Volo con l’omaggio a Ennio Morricone?

Il volo salirà sul palco dell’Arena di Verona in occasione dei Seat Music Awards 2021, in onda questa sera, giovedì 9 settembre, su Rai 1. I tre tenori – Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – sono stati recentemente a Venezia nell’ambito della Mostra del Cinema, insieme al direttore della fotografia Vittorio Storaro, con il quale hanno girato un video in omaggio al grande Ennio Morricone. Intervistati per l’occasione, hanno dichiarato che pur non essendo a Sanremo, provano lo stesso grande entusiasmo, perché anche a Venezia c’è tanta gente e l’atmosfera è affascinante. Insieme al grande direttore della fotografia, hanno espresso tutta la loro gratitudine per aver omaggiato il Maestro Morricone con uno dei suoi indimenticabili successi. Il loro tour mondiale, più volte rimandato a causa della pandemia, prevede numerose date già confermate, da qui all’estate prossima. A fine agosto sono stati i super ospiti della tradizionale Notte della Taranta che si tiene ogni anno a Melpignano.

Maria De Filippi choc "Innamorata di Carlo Conti"/ Pubblico sconvolto da rivelazione

Il volo: la vita privata dei tre tenori

I tre tenori – Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – possiedono profili social molto seguiti dai loro ammiratori. Sono tutti dedicati alla loro arte la maggior parte delle pubblicazioni, con scatti e post relativi alle tappe dei loro concerti, agli eventi che li riguardano. Poco tempo e spazio per altro, anche se recentemente, Ignazio è stato al centro del gossip a causa della sua nuova fiamma. Tutto ciò che riguarda la vita sentimentale dei tre giovani artisti è sempre fonte di grande curiosità, ma loro sono molto bravi nel tentativo di preservare un po di sana privacy.

Seat Music Awards 2021, 1ª puntata/ Diretta, scaletta cantanti: omaggio a Morricone

La carriera dei tre giovani cantanti, inizia grazie al programma di Antonella Clerici, “Ti lascio una canzone”, dove il regista Roberto Cenci, colpito dai tre ragazzini, decise di fare di tre solisti un unico trio. Nel 2010 partecipano al Festival di Sanremo come ospiti e decidono di chiamarsi Il volo in onore della famosissima “Nel blu dipinto di Blu”. Nel 2011 effettuano il primo tour Nordamericano e cantano nei più prestigiosi teatri mondiali insieme alle star più acclamate. Nel 2015 arriva il grande riconoscimento anche in Italia con la vittoria al Festival di Sanremo grazie al brano Grande Amore.

LEGGI ANCHE:

MADAME/ 'Scoperta' da Ronaldo e apprezzata a Sanremo: "Contenta mi abbiano capita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA