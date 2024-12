Il cuore di Max Pezzali batte per la moglie Debora Pelamatti, incontrata per la prima volta nel 1995, quando erano ancora due “semplici amici”. Il colpo di fulmine tra Max e Debora non c’è stato, la scintilla è infatti scattata nel 2013, quando hanno finalmente capito di amarsi e di non poter fare a meno l’uno dell’altro. Nel 2019 il cantante e la sua compagna si sono promessi amore eterno, per dare completezza ad un rapporto che li fa sentire più che mai.

Max Pezzali, parlando della moglie in diverse interviste, aveva ripetuto e ribadito il concetto di squadra. Con Debora tutto si affronta insieme, come una cosa sola. Un’unione che è sempre più forte e che si consolida con il passare del tempo. L’amore vola ancora alto dopo tanti anni insieme, come testimonia anche una delle ultime dediche che la Pelamatti ha riservato al suo max, in occasione del suo compleanno.

Debora Pelamatti, la moglie di Max Pezzali, ha sovvertito la ‘regola dell’amico’

Una dedica speciale, nella quale Debora ha ripercorso un po’ le tappe del loro rapporto ed esprimendo grande gratitudine per avere al suo fianco una persona così importante e amorevole. “Quante parole ci siamo detti in questi undici anni d’amore. Non c’è giorno che non “Ringrazio il cielo che tu sei capitato a me”. Sei stato e continui ad essere il mio migliore amico”, ha scritto la Pelamatti, che ha citato anche uno dei grandi successo del marito con gli 883, la Regola dell’amico.

“Sono così fiera di essere stata l’eccezione della tua famosa regola […] Sei il mio opposto che mi completa… […] Sei la persona più buona, generosa, altruista, colta, simpatica, talentuosa e umile che io abbia mai incontrato… Tu sei la famiglia meravigliosa che insieme abbiamo costruito”, le dolcissime parole di Debora. Insomma, la descrizione di un amore con la A maiuscola.