Il Volo è una delle realtà musicali che, piaccia o non piaccia, conquista pubblicato in giro per il mondo. In Italia sono ben visti da una fetta di pubblico, ma la critica non è così benevola nei suoi riguardi. Questa volta, però, non si parla di musica perché la confessione che ha fatto uno dei suoi membri, ovvero Piero Barone, ha delle tinte hot che nessuno si sarebbe mai aspettato prima d’ora.

Piero Barone a Le Iene Show ha confessato come ha perso la sua verginità: “Dietro un cespuglio”, un mese esatto prima di compiere la maggiore età. Ha aggiunto che in quegli anni tutti e tre si sono dati da fare, divertendosi e godendosi la vita in giro per il mondo, conoscendo personaggi famosissimi e cantando pure con alcuni di essi.

Piero Barone de Il Volo è fidanzato? “La mia paura è di non riuscire a formare una famiglia”

Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone de Il Volo sono conosciuti in tutto il mondo e quando stavano per compiere la maggiore età uno di loro, ovvero Barone, ha perso la verginità dietro un cespuglio dopo uno show condotto da Michelle Hunziker. Ma ora ha smesso di divertirsi e darsi alla pazza gioia perché l’intento è quello di cercare l’amore vero. Una sua paura? “Non riuscire a crearmi una famiglia”. In giovane età è difficile che ciò avvenga, soprattutto con le prime uscite, ma raggiunti i trent’anni le esigenze cambiano e si cercano persone con obbiettivi di vita comune al fine di creare qualcosa che duri nel tempo e che sia soddisfacente dal punto di vista sentimentale. Per il momento non si sa nulla di una sua possibile fidanzata.

Anche quest’anno Il Volo sarà ospite di Sanremo 2025: infatti canteranno al fianco di Clara durante la serata delle cover. Una scelta insolita considerando il tipo di musica che fa la cantante nata alla corte di Mare Fuori, fiction di Rai2 di successo. Si pensava che il trio potesse disgregarsi una volta per tutte, che Piero e Gianluca non si sopportassero e che solo a Ignazio stessero insieme, ma poi tutto è stato smentito, anche se Gianluca, sempre a Le Iene, ha confessato che all’inizio si è sentito molto solo dato che gli altri due avevano più cose in comune.