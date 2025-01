Sale sempre di più la febbre per Sanremo 2025 che il prossimo mese partirà promettendo un grande spettacolo per tutti gli appassionati di musica e di spettacolo in generale. Dopo aver svelato i titoli delle canzoni, averle fatto ascoltare ad alcuni fortunati giornalisti, ecco che la domanda sorge spontanea: ma i duetti di Sanremo come saranno?

Per ora c’è l’assoluto riserbo sui duetti. Con chi canteranno i Big? Cosa si deve aspettare il pubblico? Ebbene ci sono poche indiscrezioni in merito: la prima riguarda Clara. Uscita dalla fiction Mare Fuori, la cantante sta conquistando sempre di più il pubblico, prima con Diamanti Grezzi, presentata al Festival di Sanremo dell’anno scorso, e poi con Nero Gotico. Secondo il sito DavideMaggio.it nella famigerata serata delle cover Clara dovrebbe duettare con i ragazzi de Il Volo ovvero Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, che hanno trionfato all’Ariston esattamente dieci anni fa con il brano Grande Amore.

Sanremo 2025, serata dei duetti: Noemi e Tony Effe sulle note di Franco Califano?

Quindi nella serata dei duetti a Sanremo 2025 pare proprio che Clara se la vedrà con i ragazzi de Il Volo, che continuano a girare per il mondo portando il bel canto, con buona pace dei detrattori che non li hanno mai trattati bene quando si sono ritrovati a Sanremo a presentare i loro brani. Una delle novità di quest’anno è che la serata delle cover non inciderà sulla classifica finale. Forse per evitare quello che successe l’anno scorso con la vittoria di Geolier a discapito della splendida performance di Angelina Mango. Intanto per la vittoria finale è favorita Giorgia.

Secondo quanto apprende l’AdnKronos Tony Effe e Noemi pare abbiano deciso di abbracciare una delle novità esse in campo da Carlo Conti per Sanremo 2025: la possibilità data ai Big, durante la serata delle cover, di duettare tra loro, senza dover per forza chiamare un artista esterno. I due artisti domani dovrebbero duettare sulle note di Tutto il resto è noia del grande poeta Franco Califano. Stando alle loro indiscrezioni al momento quella di Noemi e Tony Effe dovrebbe essere l’unica coppia a esibirsi insieme senza un ospite esterno alla manifestazione canora. Se ciò dovesse essere confermato il flop dell’idea di Carlo Conti sarebbe assicurato.