Il Volo Tutti per uno, replica/ Diretta e ospiti: da Fiorella Mannoia ad Antonello Venditti

Il Volo – Tutti per uno, anticipazioni replica 5 gennaio 2024: Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto all’Arena di Verona

Venerdì 5 gennaio, in prima serata, canale 5 trasmette l’ultimo appuntamento de Il Volo – Tutti per uno. Un vero e proprio evento quello che ha visto protagonisti all’Arena di Verona Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Pietro Barone e che canale 5 ha già sabato 3 giugno 2023 trasmesso. In attesa del ritorno in tv di Ciao Darwin, in pausa per le festività natalizie, canale 5 punta tutto sulla musica e sul talento dei tre giovani artisti che saranno tra i big in gara al Festival di Sanremo 2024.

Dopo la replica della prima serata, questa sera, i telespettatori avranno la possibilità di rivivere le emozioni musicali regalate al pubblico dell’Arena di Verona non solo da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Pietro Barone ma anche dai tantissimi artisti che ci alterneranno sul palco.

Il Volo – Tutti per uno, Federica Panicucci conduce: gli ospiti della replica del 5 gennaio

Ad introdurre la musica de Il Volo è Federica Panicucci in tutta la sua eleganza. La conduttrice, dopo aver introdotto sul palco Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Pietro Barone lascia lo spazio ai tre artisti che, oltre ad esibirsi da soli, daranno vita a duetti con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana.

Insieme ai ragazzi de Il Volo, sul palco dell’Arena di Verona, sono previsti Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Madame, Edoardo Leo, Orietta Berti, Mario Biondi, Danilo Rea e Aida Garifullina. Un evento straordinario che più essere seguito anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Il Volo – Tutti per uno: la scaletta dell’evento

Tanti i brani in scaletta per l’evento Il Volo – Tutti per uno. Ecco tutte le canzoni:

Granada

Il mondo

Alta Marea, Amici mai, Che fantastica storia è la vita e Ricordati di me (con Antonello Venditti)

Sei bellissima

E la luna bussò

Crazy little thing called love

La mia canzone al vento

C’è una ragione di più (con Fiorella Mannoia)

Un amore così grande

Geordie

A chi mi dice

Can’t help falling in love

Miserere (con Mario Biondi)

You make me feel like a natural woman

Ancora

L’amore si muove

Musica che resta

Mamma, quel vino è generoso

Nel blu dipinto di blu

E poi

Grande amore

Angel

Una poesia anche per te

Quando l’amore diventa poesia

La tabernera del puerto (No puede ser)

The long and winding road, Yesterday, Hey Jude

I will always love you

Caruso

