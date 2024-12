Il Volo e le voci sullo scioglimento

Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno trascorso praticamente metà della loro vita insieme, godendosi il successo con Il Volo, ma superando anche le difficoltà. Stare insieme per 15 anni non è stato facile e non sono mancati i problemi all’interno del gruppo. “La nostra relazione è cresciuta anno dopo anno, ci scopriamo giorno dopo giorno”, ha spiegato Ignazio a Verissimo.

Ma Piero si è addentrato un po’ di più: “Io e Gianluca siamo gli opposti, ci confrontiamo spesso, quindi lui mette l’equilibrio e arriviamo al compromesso”.

Ignazio Boschetto il “collante” tra Gianluca Ginoble e Piero Barone

Di fatto, Ignazio Boschetto è colui che tiene uniti Gianluca Ginoble e Piero Barone, come ammesso da quest’ultimo, che lo ha definito un collante. In effetti, negli ultimi mesi non erano mancate voci su un possibile scioglimento del gruppo tra indiscrezioni su presunte liti e incomprensioni.

“Io un collante? Vorrei dire un’altra cosa. Nella vita, ma soprattutto in un gruppo, c’è il compromesso”, ha commentato Ignazio nello studio di Silvia Toffanin. Gianluca ha spiegato che tra di loro sicuramente non incide il successo con Il Volo: “A volte si dice che il successo cambi le persone, ma amplifica solo ciò che già sei. Forse noi non siamo amici, siamo proprio famiglia”.