Momento di grande commozione ad Amici 2024. Ilan Muccino, protagonista del daytime di oggi 11 dicembre 2024 si è commosso guardando un video che ha riassunto tutti i momenti della sua esperienza nel talent di Canale 5. Il tutto è nato da un’idea di Rudy Zerbi, che dopo essere stato al centro delle polemiche per i suoi assurdi metodi di insegnamento negli scorsi giorni, ha voluto ancora una volta aiutare Ilan Muccino a sbloccare le sue paure.

Sembra infatti che il cantante stia vivendo un periodo di blocco che lo ha portato a non esprimersi più al meglio durante le performance. Ilan e i suoi compagni di Amici 2024 si sono ritrovati tutti in sala relax e la produzione ha avviato la clip. Dalle immagini si vede chiaramente il percorso del cantante: Ilan Muccino è partito con tanta passione e carica, con canzoni interpretate con grande potenza, per poi raffreddarsi sempre di più durante il corso del tempo. A farglielo notare per prima è Senza Cri, colpita da quanto ha visto nel video. La cantante è molto amica di Ilan, e ha dimostrato spesso di volergli bene come un fratello.

Ilan Muccino, la reazione dopo il video di Rudy Zerbi: “Mi serviva, ti devo dire grazie”

Senza Cri ha guardato le immagini trasmesse sullo schermo con tanta attenzione: “Sei spento oggi, non sei più tu“, ha confessato a Ilan Muccino, “ti sono cambiati gli occhi“. Poi è intervenuto anche TrigNO, che ha fatto notare al collega cantante di essere cambiato per un motivo: oggi è più concentrato a piacere al pubblico che a piacere a sè stesso. Ma come ha reagito Ilan Muccino a tutto ciò? Il cantante si è commosso durante il video, mettendosi le mani sulla faccia. Ha poi ringraziato Rudy Zerbi per quello che sta facendo per lui.

Si sa, il percorso ad Amici 2024 non è affatto facile, e può succedere di perdere la bussola. Ma i professori e i coach notano tutto e sono sempre attenti a cercare di tirare fuori il meglio dai cantanti e ballerini. “Peso, ma ci voleva“, ha detto Ilan Muccino una volta rientrato in casa dai colleghi. Visibilmente sconvolto, si è reso conto di essere cambiato e di dover prendere in mano la situazione al più presto per tornare a dare il meglio di sè sul palco di Maria De Filippi. Ci riuscirà?