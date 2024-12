Ilan Muccino a rischio nella scuola di Amici 2024: ecco perché

Il timbro di voce particolare, la sensibilità e la timidezza hanno permesso a Ilan Muccino, figlio di Gabriele Muccino, non solo di conquistare uno dei banchi previsti per i cantanti, ma anche il pubblico a casa. Schivo, riservato e sempre con un basso profilo, Ilan sta affrontando l’avventura nella scuola più famosa d’Italia con tutte le sue energie che, però, a quanto pare non bastano. Ilan, infatti, rischia di perdere il posto nella squadra di Rudy Zerbi che pare si sia pentito di aver puntato tutto su di lui esattamente come ha già fatto con Diego Lazzari che, prima è stato accolto nella squadra di Lorella Cuccarini e poi è stato eliminato nel corso di una sfida.

Ilan, al momento, non è ancora in sfida ma Rudy Zerbi desidera non lavorare più con lui e, avendo la possibilità di poterlo fare come prevede il regolamento, ha chiesto di poterlo sostituire con un altro cantante.

Il futuro di Ulan Muccino ad Amici 2024

Nella puntata di Amici 2024 in onda oggi, domenica 8 dicembre, Rudy Zerbi annuncia l’intenzione di sostituire Ilan Muccino con Jacopo Sol che, in passato, ha partecipato a Sanremo Giovani. Di fronte a tale richiesta, Ilan lascia lo studio in attesa di una decisione sul suo futuro. Ad oggi, infatti, non si sa se Ilan dovràò abbandonare la scuola o potrà restare cambiando insegnante.

Come previsto dal regolamento della scuola, infatti, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini possono chiedere di poter accogliere Ilan in squadra e lavorare con lui. Una beffa, dunque, per Ilan che, all’inizio della scuola, ha dovuto scegliere con quale insegnante lavorare puntando tutto su Zerbi che, a distanza di quasi tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico, non ha più tanta fiducia nelle sue capacità. Ilan, dunque, avrà ancora un’occasione per restare nella scuola?