Ilaria Bruni, La Pupa e il Secchione Show/ Riuscirà Denis Dosio a renderla una bomba sexy?

Ilaria Bruni, La Pupa e il Secchione Show: una programmatrice di videogiochi e amante dei manga

Scopriamo insieme qualcosa di più sul percorso di Ilaria Bruni all’interno del programma La Pupa e il Secchione Show: la bruna nerd, appartenente di diritto alla categoria dei secchioni, è una programmatrice di videogiochi, innamorata della cultura giapponese e dei manga. Nonostante durante la prima puntata del reality Ilaria sia stata scelta come compagna da Francesco Chiofalo, in seguito è stata assegnata all’influencer Denis Dosio, uno dei personaggi più amati in gara, anche se spesso criticato a causa della personalità fin troppo vulcanica ed eccentrica. Il suo percorso all’interno del reality finora ci mostra una Ilaria desiderosa di mettersi in gioco e profondamente incuriosita dal suo partner di gioco, a cui potrà insegnare molto, ma contemporaneamente potrà apprendere da lui.

Denis Dosio, "Barbara D'Urso mi ha stravolto la vita"/ Rivelazione choc "Sono un etero che…"

Ilaria Bruni, il fattore Denis Dosio

Indubbiamente il fatto per Ilaria Bruni di essere in gara a La Pupa e il Secchione Show con un influencer così popolare e apprezzato dal pubblico costituisce un vantaggio, ma siamo certi che la giovane saprà mettersi in gioco nel migliore dei modi e che riuscirà a far emergere la sua personalità, che finora ci è apparsa tutt’altro che remissiva. A proposito del celebre Denis, il suo Pupo, ha dichiarato di non temere affatto la prospettiva di dividere il letto con lui, risultando anzi piuttosto incuriosita. Chissà se a distanza di giorni la pensa ancora così e se le affinità tra i due sono in crescita…lo scopriremo nel corso delle prossime puntate! Intanto nel corso della seconda puntata, Ilaria ha gareggiato con Denis nella gara di twerking contro Alessandro De Meo, Emy Buono e Asia Valente, al cospetto della Pupa per una sera Lulù Selassiè: pur essendosi messa in gioco e aver dimostrato disinvoltura, Ilaria non si è aggiudicata la vittoria. Ma non importa: quel che conta è che la sintonia con il compagno di reality Denis è in netta crescita, complici anche le sexy movenze del twerking e anche se i due non hanno vinto, di certo hanno dimostrato di sapersi mettere in gioco.

LEGGI ANCHE:

Ilaria Bruni e Denis Dosio, che coppia a La pupa e il Secchione show!/ "Non ho paura di dormire con lui…"Denis Dosio a La Pupa e il Secchione?/ E' nello stesso albergo di Francesco Chiofalo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA