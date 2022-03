La Pupa e il Secchione 2022, chi sono i concorrenti/ Cast, giuria e quando inizia

Martedì 15 marzo, in prima serata su Italia 1, arriva “La Pupa e il Secchione Show” condotto da Barbara d’Urso. Il consueto format degli ultimi anni è stato però riadattato per renderlo un vero e proprio reality, in cui tutti i concorrenti condividono una villa e si scambiano conoscenze reciprocamente. Ad iniziare questa avventura lunga 8 puntate sono 22 concorrenti che già nel corso della prima puntata saranno divisi in 11 coppie: pupe e secchioni, secchione e pupi.

Nel corso delle scorse settimane, la D’Urso a Pomeriggio 5 ha annunciato alcuni dei nomi che parteciperanno allo show che, quest’anno, avrà tra i suoi concorrenti anche volti noti. Tra i nomi rivelati troviamo: Flavia Vento, Paola Caruso, Mila Suarez, Vera Miales, Mirko Gancitano, Francesco Chiofalo, Gianmarco Onestini, Nicolò Scalfi, l’archeologo Aristide Malnati.

La giuria e i primi intoppi de La Pupa e il secchione 2022

A questi concorrenti noti si aggiungeranno volti sconosciuti – pupe e pupi, secchioni e secchione – che si metteranno alla prova e in gara insieme a loro. A seguire i loro progressi una giuria d’eccezione: Antonella Elia, Federico Fashion Style alias Federico Lauri e, seppur non ancora ufficialmente annunciata, Soleil Sorge. C’è però da dire che in questi giorni non sono mancati intoppi: Antonella Elia è risultata positiva al Covid. Al suo posto in giuria nel reality di Italia 1 potrebbe esserci Dayane Mello. Infine Paola Caruso si è sentita male a causa di un’allergia, cosa che renderà probabilmente necessaria la sua sostituzione.

