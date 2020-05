Ilaria Capua “Coronavirus non soffre il caldo non andrà via”/ Seconda ondata? No se..

Pubblicità

La celebre virologa Ilaria Capua è tornata a parlare nel corso della serata di ieri, martedì 26 maggio 2020, nel corso della nuova puntata della trasmissione “Dimartedì”, condotta da Giovanni Floris e in onda su La 7. Argomento del giorno, ovviamente, il Coronavirus e la sua possibile seconda ondata, rispetto alla quale l’esperta ha fornito un punto di vista incoraggiante e che potrebbe indurre all’ottimismo, se davvero tutt’Italia deciderà di continuare a fare, nel proprio quotidiano, la sua parte. “Ricordiamoci che la seconda ondata non è nient’altro che il Covid-19 che fa capolino fra le maglie delle difese che abbiamo posto tra noi e la sua circolazione – ha precisato l’esperta –. Siamo noi che attraverso i nostri comportamenti e una ripresa delle attività possiamo facilitare il suo ritorno; tuttavia, garantisco che se continuiamo a osservare alcuni comportamenti come lavarci le mani ripetutamente e rispettare le distanze interpersonali, allora potrebbe anche non esserci una seconda ondata. Tutto dipende da come ci difendiamo”.

Pubblicità

ILARIA CAPUA: “VIRUS PIÙ DEBOLE? AL MOMENTO NON LO SAPPIAMO”

La dottoressa Ilaria Capua è quindi passata a un’analisi della situazione attuale e ha risposto a precisa domanda del conduttore Giovanni Floris circa il presunto indebolimento del Coronavirus. “Il virus non si indebolisce per via del caldo. Sono due fattori che non c’entrano l’uno con l’altro. Si indebolisce se il suo motore inizia a girare in maniera diversa e lo vediamo con le sequenze genetiche del virus, in quanto quando diventa più o meno aggressivo si porta dietro un tatuaggio. Che il virus possa circolare con maggiore difficoltà all’aperto e con temperature più alte, è possibile. Al momento non ci sono mutazioni che possano dirci se il virus sia più o meno cattivo ed è per questo che da mesi noi chiediamo le sequenze”. La virologa, in questi mesi spesso protagonista di interviste sui giornali e in televisione, ha poi concluso così: “Questa pandemia è uno stress test multiplo, non solo per la sanità, anche per la demografia, ad esempio. Curiosa la situazione del Kenya, dove vi sono stati pochi casi: l’età media dei malati è, però, di 19 anni”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA