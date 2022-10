Ilaria Capua/ “Covid? Curva in crescita ma è endemico. Mascherina? Sempre con me”

La nota virologa italiana Ilaria Capua, una delle voci più autorevoli per quanto riguarda la scienza anche a livello internazionale, è stata ospite ieri sera negli studi del programma di La7, DiMartedì, e nell’occasione ha parlato del covid e della situazione attuale: “Il covid è ancora gioiosamente fra di noi, è passato da una fase pandemica quindi di attacco violento verso la popolazione, non avevamo anticorpi eravamo semafori verdi, ad una situazione endemica, il virus circola, continuerà a circolare e siamo noi che siamo cambiati (anche lui a dire la verità con le varianti)”.

“La stragrande maggioranza della popolazione è vaccinata – ha proseguito Ilaria Capua – forse non abbastanza e invito a fare la quarta dose che io ho fatta a marzo, l’ho fatta negli Stati Uniti. I limiti del vaccino che dà un’immunità fugace ormai li conosciamo, dura meno di quanto pensavamo ma ci protegge dagli effetti più gravi”. I casi di covid sembrano in aumento in queste ultime settimane, come mai? “La curva è in crescita perchè sono ricominciate le scuole, si è tornati dalle vacanze, si comincia a stare meno all’aperto, e il virus fa il virus, usa le persone per farsi portare a spasso, quindi le persone si incontrano ed è un attimo”.

ILARIA CAPUA: “MASCHERINE? NON SERVE CHE LO DICA IL GOVERNO…”

“Quanto impatta sulla nostra salute? Lo vedremo, perchè ricordiamoci che in inverno non circola solo il covid ma anche altri patogeni che sono quelli che tengono gli ospedali pieni d’inverno. Mi aspetto una circolazione vivace del covid ma accompagnata dai virus influenzali, invito tutti a vaccinarsi anche per l’influenza. L’influenza è da un po’ che non la vediamo, la mascherina funziona anche con l’influenza”.

E a proposito delle mascherine, Ilaria Capua conclude il suo intervento a DiMartedì dicendo: “Ognuno di noi ha vissuto il covid, il covid ci ha lasciato qualcosa dentro, ci ha lasciato dei segni per la nostra salute, ma ci ha lasciato delle lezioni di vita. Io giro con la mascherina, me la tengo al polso e ogni volta che entro in un taxi, bus o dove ci sono altre persone io me la metto, non ho bisogno del governo che me lo dica”.

